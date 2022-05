Șefii diplomației și apărării din Statele Unite, Antony Blinken și Lloyd Austin, s-au întâlnit la Kiev cu președintele ucrainean Volodomir Zelenski, la exact 60 de zile de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. A fost prima vizită a unor oficiali americani de rang înalt, de la începutul războiului.

Cei doi oficiali americani s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu cabinetul său. Iar șeful Pentagonului a dat un mesaj direct Moscovei. Austin a declarat că SUA vor să vadă capacitatea militară rusă atât de diminuată încât Moscova să nu mai poată întreprinde campanii similare de agresiune împotriva vecinilor săi în viitorul apropiat, scrie 19fortyfive.

„Vrem să vedem Rusia atât de slăbită încât să nu mai poată face genul de lucruri pe care le-a făcut în timpul invadării Ucrainei”, a spus Austin.

Rusia pierde în Ucraina, în timp ce ”Ucraina câștigă. În esență, concluzia este aceasta. Nu știm cum va decurge războiul de acum încolo, dar știm că Ucraina suverană și independentă ca continua să existe mult mai mult decât va fi Vladimir Putin pe scena politică. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Va continua până vom vedea succesul final”, a declarat, la rândul său, Blinken.

”Obiectivul nostru în cadrul întâlnirii a fost să discutăm despre acele lucruri care ne vor permite să câștigăm lupta actuală și, de asemenea, să construim pentru mâine”, a declarat Austin, calificând întâlnirea de la Kiev drept “foarte productivă”.

Între timp, Kremlinul a avertizat din nou SUA să nu mai furnizeze Ucrainei armament. ”Furnizarea de armament Ucrainei nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice și la rezolvarea situației, a declarat ambasadorul rus în SUA, Anatoli Antonov.

„800 de milioane de dolari pentru arme livrate de Washington Kievului. Este o sumă enormă, care nu contribuie la găsirea unei soluții diplomatice, la rezolvarea situației. Am transmis o notă și am subliniat că este inacceptabil ca Statele Unite să livreze arme Ucrainei și am cerut încetarea acestei practici”, a afirmat diplomatul rus, citat de TASS.

Armata ucraineană, finanțată masiv de SUA

De departe, cea mai mare contribuție la echiparea armatei ucrainene a venit până acum din partea SUA. Astfel, de la începutul războiului, Washingtonul a alocat aproximativ 2,5 miliarde de dolari în acest scop. Datorită rachetei antitanc portabile Javelin, ucrainenii au reușit să distrugă nenumărate tancuri rusești. Cu toate acestea, experții spun că aceste sisteme sunt nepotrivite pentru bătălii în câmp deschis, care par iminente.

Săptămâna trecută, Pentagonul a anunțat că va livra în cel mai scurt timp 18 obuziere de câmp cu 40.000 de cartușe, 300 de drone Switchblade și 300 de vehicule blindate, precum și unsprezece elicoptere de transport MI-17 de fabricație rusească, care pot fi echipate și cu sisteme de armament exterior, cum ar fi rachete aer-sol.

Se redeschide ambasada SUA la Kiev?

Ambasadorul Bridget Brink, actualul ambasador al SUA în Slovacia, a fost nominalizat pentru acest post, dar va trebui confirmat de Senat. Postul de ambasador SUA în Ucraina este vacant de peste un an, existând postul de însărcinat cu afaceri, responsabil de operațiunile diplomatice americane din țară. Brink a fost anterior consilier principal și secretar adjunct adjunct în Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice și adjunct al misiunii SUA în Uzbekistan și Georgia.

Vizita secretarului de Stat în Ucraina a sugerat că Washington-ul ia în considerare redeschiderea ambasadei SUA la Kiev. „Subliniind angajamentul diplomatic intens, secretarul Blinken a transmis, de asemenea, că diplomații americani se vor întoarce în Ucraina în această săptămână. Prezența sporită a SUA demonstrează sprijinul SUA pentru Ucraina și face parte din angajamentul Americii de a trimite diplomați la Ambasada de la Kiev cât mai curând posibil. Această acțiune va consolida angajamentul continuu al Departamentului de Stat de a sprijini eforturile de ajutor umanitar și furnizarea de asistență Guvernului Ucrainei, oferind în același timp un sprijin sporit cetățenilor americani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price.

După ce probabilitatea unei invazii ruse a crescut la sfârșitul lunii februarie, SUA și-au închis ambasada de la Kiev și au transferat tot personalul la Liov, un oraș ucrainean aflat la granița cu Polonia, în vestul țării. Apoi, pe măsură ce războiul a început și armata rusă a început să vizeze aproape toate orașele ucrainene, inclusiv Lviov, SUA și-au mutat diplomații în Polonia.