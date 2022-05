Mark Galeotti, profesor onorific la University College London School of Slavonic and East European Studies, analizează nebunia și paranoia din interiorul buncărului lui Vladimir Putin, în care liderul de la Kremlin are personal, gărzi de corp și degustători de mâncare.

Pe de altă parte, miniștrii și colaboratorii de rang înalt s-au distanțat de Putin de luni de zile.

Putin a devenit mai paranoic ca niciodată

Acesta spune că lui Putin nu i-a plăcut niciodată să se deplaseze cu elicopterul, așa că extravaganța coloanei de 18 vehicule, inclusiv o ambulanță și un șir de limuzine negre strălucitoare cu geamuri fumurii, era o priveliște familiară pe Kutuzovsky Prospekt, una dintre străzile largi și radiale care duc în centrul Moscovei.

„Cu aproximativ 45 de minute înainte de a trece, drumul era închis – și mă refer la sigilat. Un agent de pază era postat în ușa blocului meu de locuințe, împiedicând locatarii să iasă din clădire”, a mărturisit acesta.

El spune că președintele rus a fost întotdeauna preocupat de securitate, dar în prezent, în condițiile în care a pierdut “operațiunea sa militară specială” din Ucraina, pentru care se poate învinovăți doar pe el însuși, Putin este mai paranoic ca niciodată.

„Acum, el se aventurează rareori chiar și în biroul său de la Kremlin, preferând să facă afaceri de la marele său conac cu piloni, vopsit în galben, de pe domeniul său de vară, Novo-Ogaryovo, într-o suburbie exclusivistă populară printre starurile rock și oligarhii de la vest de Moscova.

Oamenii vin la el dacă și când vrea să îi vadă. Și, din ce în ce mai des, nu mai vrea să vadă pe nimeni”, a mai spus profesorul.

Paralelă între Putin și Hitler

Liderul de la Kremlin are personalul său, gărzile sale de corp, echipa sa de degustători de alimente și așa mai departe, dar de luni de zile miniștrii de rang înalt, consilierii și asistenții cu care se consulta odată frecvent, au fost ținuți la distanță.

Pandemia a facilitat acest lucru – dar el nu dă semne că ar dori să schimbe status quo-ul, mai spune Mark Galeotti.

„Este imposibil să nu-ți amintești de ultimele zile ale lui Adolf Hitler, când un război pe care el l-a pornit se întorcea împotriva lui.

Desigur, dușmanii lui Putin nu sunt la porțile Moscovei, așa cum dușmanii lui Hitler erau la Berlin, însă există paralele în refuzul ambilor lideri de a asculta sfaturile și în insistența lor de a microgestiona manevrele militare, deși nu au experiența necesară pentru a face acest lucru”, declară Galeotti, potrivit Daily Mail.

Cum arată ziua liderului de la Kremlin?

Vladimir Putin se pare că nu mai are încredere în internet și insistă să țină ședințe de informare pe hârtie. De la invazie, rapoartele militare au prioritate, apoi documentele de la SFV, serviciul de informații, care îi spun ce se întâmplă pe plan internațional.

Urmează apoi raportul FSB, serviciul federal de securitate, despre ce se întâmplă în interiorul Rusiei și, în cele din urmă, un rezumat al acțiunilor elitei rusești – prietenii săi oligarhi și dușmani deopotrivă – de la FSO, serviciul federal de protecție.

După toate acestea Putin „decide cu cine vrea să vorbească și preferă videoconferințele în locul întâlnirilor față în față, deoarece îi oferă controlul asupra a ceea ce aude și ceea ce nu aude”.

Putin n-are niciun fel de experiență militară

Observatorii dedicați ai Kremlinului cred că Putin își petrece o mare parte din timp singur, meditând asupra războiului și gândindu-se la strategia de pe teren – ceea ce este alarmant pentru Rusia, deoarece istoria ne spune că acesta este exact opusul a ceea ce ar trebui să facă.

Putin nu are absolut nicio experiență militară semnificativă, în ciuda faptului că, la fel ca mulți politicieni, nu este capabil să treacă pe lângă un tanc sau un avion de vânătoare fără să se oprească pentru o ședință foto.