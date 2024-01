Tudor Gheorghe adoptă un ritual special pentru a se mențină-n formă. El recunoaște că un stil de viață sănătos este cheia pentru a evita problemele de sănătate asociate vârstei sale. Fiecare dimineață începe pentru el cu o serie de exerciții fizice, care îi furnizează energie pentru întreaga zi.

Despre alimentație, el spune că adoptă o abordare relaxată. Urmează un regim alimentar care nu ține cont de nimic. Pe scurt, mănâncă orice vrea. Cu toate acestea, respectă postul Crăciunului și postul Paștelui.

„Nu se poate altfel (n.r. face gimnastică în fiecare dimineață). Nu aș rezista să stau pe scenă aproape două ceasuri (n.r. două ore) fără probleme. Nu (n.r. nu are probleme cu genunchii. Câtă vreme te întreții, nu ai de ce. Am un regim alimentar care nu ține cont de nimic.

Despre retragerea de pe scenă, maestrul nu a stabilit încă o dată precisă. Totuși, atunci când nu va mai avea forța necesară pentru spectacole, își va dedica atenția scrisului. În prezent, lucrează la un roman și o carte de versuri, fără să se plângă de lipsa de activitate.

„Nu pot spune eu cât voi cânta. Cred că am o genă bună, dar nu mă văd cântând şi la 90 de ani. În momentul în care voi constata că nu voi mai avea forţa necesară, o să las scena şi o să mă aşez frumos la masa de scris. O să încerc să fac ceva bun şi în altă zonă. Deja mi-au apărut două cărţi.

Mai am în lucru un roman, dar şi o carte de versuri. Am foarte mult de lucru, nu mă plâng! Nu mă simt obligat de scenă. Când voi vedea că nu mai pot cânta, aşa cum cânt acum, de pildă, o să am decenţa şi eleganţa să nu apar în faţa publicului să fac playback”, a zis el în cadrul altui interviu.