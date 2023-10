Tudor Gheorghe își reinventează spectacolele! În acest an, le va cânta oamenilor romanțe atipice. Nu va cânta romanțele specifice anilor 30, 40, 50, ci va cânta romanțe în ritm alert pentru că „lumea a luat-o razna și mergem pe repede înainte”. A transformat „romanțe foarte iubite” în balade rock. În acest an, le va cânta diferit, cu chitară electrică.

În fiecare an, el și-a ales temele spectacolelor sale în funcție de evenimentele actuale din societatea românească. De exemplu, în 2020, a creat seria de spectacole „Degeaba 30”. A fost „o radiografie a celor întâmplate în țara asta, după cei 30 de ani de regim nou”. În acest an, după ce a analizat „situația actuală”, a ales să aibă „spectacole liniștite”.

„Am analizat situația actuală și am decis că trebuie să continui cu ceea ce eu am numit spectacole liniștitoare. E război acolo, e război dincoace, prețurile sunt cele care sunt, situația e una îngrijortoare. Și atunci mi-am zis că nu pot urca pe scenă și să le spun oamenilor ceva ce ei știu deja. Așa că am schimbat paleta. După o istorie a tangoului, o alta a valsurilor, după ce am încercat să fac puțină educație în România educată, propunând un spectacol inspirat din poezia lui Arghezi, acum am ales romanțele.

Ceea ce propun e ușor diferit. O să zică babele că am luat-o razna sau poate chiar au să mă înjure, fiindcă nu vor fi romanțele acelea, din 1930, 1940 sau 1950. Ritmul nu mai e acela, fiindcă am socotit că lumea a luat-o razna și mergem pe repede înainte. Așa că am transformat romanțe foarte iubite, precum ”Sau” în balade rock. Vom avea pe scenă romanțe cântate diferit, cu chitară electrică!”, a explicat el în cadrul unui interviu acordat pentru CANCAN.