Maestrul Tudor Gheorghe a vorbit în urmă cu ceva vreme despre perioada în care a fost practic interzis în România. Totul se întâmpla din cauza repertoriului său, care a deranjat se pare pe șefa cabinetului 2, Elena Ceaușescu.

Artistului nu i s-a mai permis să mai susțină spectacole. Unele piese din repertoriul său au fost considerate incomode de regimul comunist. Elena Ceaușescu a fost cea care a dat ordinul în acest caz

„Eu am fost interzis definitiv din 86 până la Revoluție. Am făcut la Polivalentă un spectacol cu Ansamblul C.C. al UTC. M-a pus dracu și-am recitat o poezie a lui Dinescu, «Avalanșa». Apoi am cântat un colind. Pfaaa!, în 86, colind, nu era bine! Și am mai spus o poemă a lui Sorescu, «Femeia». «Ce știe femeia? Ea să ţină de coada cârpătorului, să stea ciucită la vatră, să şteargă sticla de lampă și să lase politica!”, a zis artistul.