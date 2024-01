Renumitul rapsod Grigore Leșe se distinge prin faptul că este unul dintre puținii artiști care nu ezită să critice sau să abordeze ironic pe cei care nu respectă regulile în sala de spectacole.

Grigore Leșe a fost deseori criticat de către propriii săi fani atunci când a luat atitudine, vorbind cu asprime la adresa publicului care nu respecta regulile din sala de spectacole.

Într-un incident particular, când o spectatoare a intrat în sală cu întârziere, după începerea recitalului în Țara Lăpușului, Grigore Leșe a întrerupt momentul artistic.

Ba chiar a sugerat că intenționează să facă o pauză și să revină pe scenă atunci când va considera că este potrivit.

Grigore Leșe a exprimat dorința de a se retrage, menționând că a spus să se închidă ușa după ce doamna a intrat, și că a decis să plece.

A subliniat că acesta a fost un act de indisciplină, iar când a luat decizia de a concerta, a solicitat un eveniment mai scurt și la punct.

A declarat că nu mai vrea să fie implicat în minciuni și vicleșuguri, exprimându-și nemulțumirea.

Când am plecat, am spus că vreau un singur concert, vreau la moment să fie mai scurt și punct. Și, gata! Nu mă interesează, gata cu minciunile, cu vicleșugul ăsta, sunt sătul.

”Gata, la revedere, îmi pare foarte rău! Am spus să închideți ușa, a intrat doamna, la revedere, plecăm! Asta este. Gata. Indisciplină.

Spectatorii au încercat să îl convingă să continue recitalul, dar Grigore Leșe nu a cedat ușor.

Grigore Leșe a exprimat nemulțumirea față de condițiile de desfășurare a concertului, afirmând că nu va cânta dacă nu i se asigură condiții adecvate.

A adăugat că nu va fi presat să decidă momentul concertului și că va lua o pauză pentru a mânca, hotărând ulterior când va începe evenimentul.

A subliniat că vrea să fie respectat și că a făcut sacrificii pentru a ajunge la Lăpuș. El a anunțat că a renunțat la trei concerte.

Luați o pauză, mă duc să mănânc și apoi hotărăsc eu când dau concertul, nu când vreți dumneavoastră, ne respectăm! Eu am luat avionul pentru asta, am lăsat trei concerte, ca să vin la Lăpuș”, a menționat Grigore Leșe.

Când a aflat ce a făcut Grigore Leșe, solistul Gheorghe Turda i-a transmis un mesaj.

Gheorghe Turda a comentat că nu este de lăudat comportamentul lui Grigore Leșe. De asemenea, a adăugat că el însuși a făcut eforturi pentru a se apropia de public.

A menționat că într-o ocazie a cântat pentru un singur spectator la un concert în America.

Turda a exprimat opinia că Leșe nu ar trebui să aibă un astfel de comportament. El spune că este vorba despre un act artistic. Nimeni nu ar dori să se confrunte cu atitudinea lui pretențioasă.

Nu are cum să se comporte în halul ăsta, este un act artistic, nimeni nu are chef de ifosele lui!”, a spus acesta, potrivit playtech.ro .

”Doamne ferește, nu este de lăudat ce face! Eu încerc mereu să îmi apropii oamenii, eu am cântat, la un moment dat, și pentru un singur spectator, la un concert din America, organizat prost!

După ce și-a temperat reacția, Grigore Leșe și-a exprimat scuzele prin intermediul contului său de Facebook.

Cu toate că scandalul a avut loc acum ceva timp, utilizatorii online nu i-au iertat comportamentul nici până în prezent.

Leșe a regretat faptul că atitudinea sa a fost interpretată greșit. De asemenea, a subliniat că a adus în discuție o problematică tot mai frecventă în sălile de concert din România. El s-a referit la conduita pe care atât artiștii, cât și publicul, ar trebui să o adopte.

El a menționat aspecte precum punctualitatea, vestimentația și utilizarea telefoanelor mobile în timpul spectacolului. Leșe a subliniat că nimeni nu a părăsit scena și că concertul a continuat.

”…Dincolo de datele organizatorice, despre care nu vreau să comentez, am așteptat calm și disciplinat un număr considerabil de ore, ca să pot intra în scenă. Mult peste ora inițială a începerii concertului. Am intrat în scenă, am început concertul.

Apoi, l-am întrerupt, izbucnind într-un moment de tensiune, de oboseală, de neînțelegere a actului meu artistic în acest context. Regret faptul că atitudinea mea a fost interpretată greşit.

Contextul în care m-am exprimat a fost unul care mă face să readuc în atenţie o problematică tot mai prezentă în sălile de concert de la noi, conduita pe care trebuie să ne-o asumăm în egală măsură, artişti şi public, atunci când construim un act cultural.

Chiar dacă uneori e vorba de ai noștri, cei de acasă. De la punctualitate, până la vestimentaţie şi terminând cu folosirea telefoanelor mobile în timpul unui spectacol….Nimeni nu a părăsit scena, concertul a continuat…”, spune el.