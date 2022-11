Nepoții lui Traian Băsescu practică diverse sporturi de la o vârstă fragedă

La cei 42 de ani ai săi, Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României, se mândrește cu un corp sculptat și cu trei copii frumoși și ascultători.

Vedeta a avut mereu mare grijă atât de felul în care arată și de cum se comportă în spațiul public, cât și de copiii ei, cărora le-a insuflat iubirea pentru sport. Aceasta și-a orientat copiii spre activități sportive din primii ani de viață.

Sofia Anais, în vârstă de nouă ani, Traian Junior, în vârstă de 7 ani, şi Anastasia, de doar 4 ani, o urmează peste tot pe mama lor, care are grijă să le ofere amintiri de neuitat și experiențe unice oriunde s-ar afla.

Pasionată de sport și îndrăgostită de natură, Elena Băsescu a avut grijă ca și cei trei copii ai ei să îi calce pe urme. Nepoții lui Traian Băsescu au o rutină activă și practică în fiecare sezon sporturi diferite.

Pe contul ei de Instagram, Elene Băsescu postează adesea fotografii cu Sofia Anais, Traian Junior și Anastasia în aer liber, unde iau lecții de echitație, caiac, paddleboarding și practică sporturi de iarnă.

Potrivit evz.ro, cei trei nepoți ai fostului președinte al României sunt deja inițiați în echitație, motiv pentru care participă la cursurile de călărie la Balotești, alături de mama lor și de bunica lor.

Traian Băsescu se bucură de o familie perfectă! Fiica lui i-a făcut o mare surpriză de ziua lui

Pe scurt, Maria și Traian Băsescu se mândresc cu o fiică frumoasă și cu trei nepoți ascultători și bine educați. Fostul președinte al României se bucură de o familie perfectă, care îi este mereu alături. Vă amintim că, recent, acesta a împlinit onorabila vârstă de 71 de ani, iar cu ocazia acestei zile, Traian Băsescu a fost luat prin surprindere de fiica lui cea mică.

Bruneta și-a surprins tatăl cu un tort mare, sub formă de inimă, glazurat cu roșu, pe care a scris „La mulți ani, bunicule”, însă nu a scris pe tort și vârsta pe care a împlinit-o Traian Băsescu, așa cum se face la zilele de naștere. Vedeta a postat o fotografie cu tortul surpriză pe contul ei de Instagram. Alături de acea poză, ea a atașat melodia „Tăticul meu, fetița mea”, cântată de Florin Salam și de fiica lui, Betty Blue.

Elena Băsescu a postat apoi și o fotografie în care se îmbrățișează cu tatăl ei. Traian Băsescu zâmbește cu gura până la urechi, iar fericirea i se poate citi în ochi. De ziua de naștere a fostului președinte al României, Eba a decis să poarte o rochie scurtă, albastru deschis, iar tatăl ei a purtat o cămașă în aceeași culoare. La această poză, Elena Băsescu a atașat celebra melodie de la Avicii „The Nights”.

„When you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you’re afraid. (Când vei îmbătrâni, inima ta sălbatică va trăi pentru zile mai tinere. Gândește-te la mine dacă ți-e frică vreodată)”, sunt versurile pe care Elena Băsescu i le-a dedicat tatălui ei.