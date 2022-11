Dezvăluirea zilei despre Elena Udrea! Adevărul despre relația cu Traian Băsescu: Cel mai important om din viața mea

Elena Udrea a avut o relație apropiată cu Traian Băsescu pe vremea când amândoi erau în politică, ceea ce a dus la apariția suspiciunilor că între cei doi ar fi mai mult decât o relație de prietenie.

Fostul președinte al României este cel care a ajutat-o cel mai mult pe Elena Udrea în cariera sa, iar aceasta a precizat de fiecare dată când a avut ocazia că Traian Băsescu a avut un mare impact asupra carierei sale politice.

Fostul ministru al Turismului a spus de nenumărate ori că a avut foarte multe lucruri de învățat de la Traian Băsescu.

Elena Udrea, o prezență feminină care atrage multe priviri

Fostul ministru al Turismului a fost mereu o prezență feminină care atrage multe priviri. Chiar aceasta a declarat la un moment dat că ar fi putut să își construiască o carieră politică doar pe baza aspectului fizic deoarece a fost tot timpul în centrul atenției.

Mai mult decât atât, Elena Udrea a povestit în urmă cu ceva timp că s-a folosit de frumusețea pe care o are atunci când nu era cunoscută. De când oamenii au început să o știe, fostul ministru al Turismului s-a străduit să își ascundă această latură pentru a sta departe de alte controverse.

Elena Udrea a vorbit public despre relația cu Traian Băsescu

Mulți au precizat că Elena Udrea și Traian Băsescu au fost mai mult decât prieteni pe vremea când erau în politică, asta din cauza relației apropiate dintre cei doi.

Întrebările pe acest subiect nu au dispărut nici acum, dar fostul ministru al Turismului a dat cărțile pe față și a povestit cum stau, de fapt, lucrurile. Invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai„, Elena Udrea a spus că totul a pornit de la o glumă aparent banală, pentru care a plătit foarte mult de-a lungul timpului.

„Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și mă uit că de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump.

Adică atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă. Traian Băsescu este cel mai important om din viața mea, după părinții mei.

Tot ce am realizat eu în cariera mea politică pe care mi-am dorit-o, a fost ce mi-am dorit, după copilul meu, este ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu”, a declarat fostul ministru la Kanal D.