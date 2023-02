Industria românească de asigurări plăteşte, în medie, despăgubiri de circa 3,7 milioane de euro zilnic, din care două milioane de euro pe RCA, a declarat, luni, 27 februarie, la evenimentul de listare a acţiunilor Millenium Insurance Broker (MIB) pe piaţa AeRO, Ştefan Prigoreanu, directorul general al companiei.

Pe piaţa de asigurări din România consumul mediu se situează între 170 şi 180 de euro/cap de locuitor

„Locuinţele sunt asigurate obligatoriu doar 20% – poliţele obligatorii care oferă o protecţie limitată, poliţe facultative de locuinţe sunt sub 15% în total, sub 5% din companii au asigurare pentru riscul de neîncasare a facturilor şi sub 5% dintre companii au asigurare pentru riscul de pierdere de profit din întreruperea activităţii. Sub 2% din companiile şi din firmele româneşti au asigurare pentru riscurile cyber.

Deci, vă daţi seama ce potenţial uriaş de creştere avem pentru următoarea perioadă. Însă, conform datelor oficiale prezentate de către UNSAR, industria românească de asigurări plăteşte despăgubiri zilnic, în medie de circa 3,7 milioane de euro. Este o sumă foarte mare, din care două milioane de euro pe RCA şi circa 1,7 milioane de euro pe asigurări facultative complexe.

Asta ne arată două lucruri: în primul rând, că riscul este omniprezent şi că daunele se întâmplă şi, doi, că industria de asigurări din România funcţionează şi acesta este un lucru profund benefic”, a declarat Ștefan Prigoreanu.

El a precizat că pe piaţa de asigurări din România consumul mediu se situează între 170 şi 180 de euro/cap de locuitor, în comparaţie cu medie europeană, de 2.200 de euro.

„Piaţa de asigurări din România nu este deloc mare raportat la potenţialul ei. Ştiţi, şi nu vă spun nimic nou, că există un indicator consumul mediu de asigurări pe cap de locuitor, care în România este între 170 şi 180 de euro, faţă de media europeană care este 2.200 de euro, în acest moment.

Iată că potenţialul de creştere este enorm şi, mai mult decât atât, suntem cu toţii conştienţi că piaţa românească, industria românească şi societatea românească au un deficit major de protecţie prin asigurare. Astfel, acest deficit se manifestă şi la nivelul persoanelor fizice şi la nivelul companiilor”, a spus şeful Millenium Insurance Broker.

În cinci ani, vom ajunge probabil la 80% prime de asigurare intermediate de către brokeri

Conform sursei menționate anterior, brokerii de asigurări care activează pe plan local intermediază trei sferturi din totalul poliţelor de asigurare şi a primelor de asigurare intermediate, plătite de clienţi.

„Brokerii de asigurare, în calitatea lor dublă de antreprenori marea majoritate, dar şi specialişti în asigurări, nu ştiu cum fac, dar reuşesc să întâlnească cererea cu oferta şi intermediază 75% din totalul poliţelor de asigurare şi a primelor de asigurare intermediate, plătite de clienţi.

În România, 75% este foarte mult şi suntem în creştere, deci estimez realist că, în cinci ani, vom ajunge probabil la 80% prime de asigurare intermediate de către brokeri. Asta pentru că în România există brokeri de asigurare de foarte bună calitate. Sunt foarte mulţi brokeri buni în toate colţurile ţării, însă îndrăznesc să spun că, în tot acest peisaj, Millenium Insurance Broker este o entitate aparte care se distinge şi se remarcă prin câteva aspecte importante.

În primul rând prin calitatea acţionarilor săi, prin calitatea şi background-ul boardului şi a echipei de management, prin inovaţie, prin calitatea partenerilor noştri din toată ţara, prin calitatea portofoliului de prime intermediate şi de poliţe în derulare, prin dezvoltarea organică şi creşterea sustenabilă pe care am dovedit-o în ultimii ani”, a subliniat Ştefan Prigoreanu.

Luni, pe 27 februarie, au fost listate acţiunile Millenium Insurance Broker (MIB) pe piaţa AeRO, segmentul de acţiuni al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare al BVB.