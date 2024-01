Ca urmare a unor noi atacuri, autoritățile din Belgorod au fost nevoite, joi, să prelungească vacanța elevilor în școlile municipale și în localitățile învecinate.

În colegiile tehnice şi universităţile situate în localităţile vizate de această măsură, este recomandat să se organizeze sesiuni la distanţă.

Residents of #Belgorod publish numerous evidences of the consequences of the strikes. Cars are on fire in the city center, smoke rises in residential areas. pic.twitter.com/6dQulSPTEx

— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023