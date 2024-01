Explozii puternice au fost auzite în unele zone din sud-vestul Rusiei și în Crimeea ocupată în timpul nopții, relatează BBC. Autoritățile ruse afirmă că orașul de frontieră Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sâmbătă, a fost din nou ținta unui atac. La fel și Sevastopol din Crimeea, unde o rachetă ucraineană a fost doborâtă. În ultimele zile, războiul aerian dintre Rusia și Ucraina s-a intensificat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia a utilizat aproximativ 300 de rachete și 200 de drone în ultimele cinci zile. Rusia a desfășurat cel mai amplu bombardament aerian al invaziei la sfârșitul săptămânii trecute. Acesta s-a soldat cu peste 40 de victime.

Explosions are heard in #Belgorod. An air alert has been declared in the city pic.twitter.com/6zeMzzZ1hX

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024