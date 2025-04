Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ferm, luni seară, propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de instituire a unui armistițiu temporar între 8 și 10 mai, calificând-o drept „o nouă încercare de manipulare” menită să servească interesele propagandistice ale Kremlinului. Inițiativa liderului de la Moscova, care invocă celebrarea a 80 de ani de la victoria împotriva Germaniei naziste, a fost primită cu scepticism la Kiev și considerată lipsită de autenticitate în eforturile pentru instaurarea păcii.

Vladimir Putin a anunțat luni instituirea unilaterală a unui armistițiu de trei zile, ce ar coincide cu manifestările dedicate zilei de 9 Mai, o sărbătoare majoră în calendarul simbolic al Rusiei. Potrivit liderului de la Kremlin, măsura ar viza „garantarea liniștii” în timpul paradei militare din Piața Roșie.

Pentru Zelenski, propunerea nu vizează decât sprijinirea obiectivelor de imagine ale Rusiei.

Președintele Ucrainei a reamintit că, încă din martie, Kievul a acceptat propunerea Washingtonului privind o încetare totală a focului și a lansat inițiative suplimentare, inclusiv o propunere bilaterală adresată Moscovei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii civile. În preajma Paștelui ortodox, Ucraina a propus o încetare a focului de 30 de zile, extinzând armistițiul simbolic oferit de Rusia pentru 19–20 aprilie. În toate cazurile, susține Zelenski, răspunsul Kremlinului a fost unul negativ sau manipulator.

„Fiecare nouă zi este o nouă dovadă clară că trebuie să exercităm presiune asupra Rusiei – şi să o facem în mod semnificativ – pentru ca cei de la Moscova să fie obligaţi să pună capăt acestui război, un război de care numai Rusia are nevoie. Noi, în Ucraina, nu am dorit nici măcar o secundă din acest război şi spunem întotdeauna că suntem gata să colaborăm cât mai repede cu toţi partenerii care pot ajuta la instaurarea păcii şi la garantarea securităţii.

Încă din 11 martie, am răspuns pozitiv la propunerea americană de încetare totală a focului. Am propus Rusiei, în mod bilateral, să înceteze atacurile cel puţin asupra obiectivelor civile, măcar asupra acestora. Am propus, de asemenea, încetarea totală a focului de Paşte şi prelungirea acestuia cu 30 de zile.

Rusia respinge în mod constant toate aceste propuneri şi manipulează lumea, încercând să înşele Statele Unite”, a declarat liderul ucrainean, subliniind că doar o presiune coordonată internațional, în special din partea Statelor Unite, poate forța Moscova să accepte o încetare reală a ostilităților.