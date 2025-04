În continuarea declarațiilor sale, Donald Trump a subliniat că situația Crimeei era stabilită cu mult înainte ca el să devină președinte, și a plasat responsabilitatea pierderii peninsulei asupra fostului președinte democrat Barack Obama.

Liderul de la Casa Albă a caracterizat conflictul drept un „război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată” și a afirmat că Obama este cel care „a dat” Crimeea rușilor, nu el.

„Crimeea va rămâne sub controlul Rusiei, Zelenski înţelege asta şi toată lumea înţelege că este sub controlul lor de mult timp”, a declarat Trump într-un interviu acordat revistei Time.

Read the full transcript of Donald Trump’s interview with TIME: https://t.co/r3Rr1SSPAA

— TIME (@TIME) April 25, 2025