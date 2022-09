Informația momentului în România. Vasile Dîncu a vorbit despre recrutările pentru armata română, având în vedere îngrijorările venite din Rusia.

Într-un interviu acordat la Digi24, ministrul Apărării confirmă că rezerva României este un pic cu o medie de până la 50 de ani, însă acesta preferă să spună că este vorba despre o rezervă matură care trebuie îmbunătățită în perioada următoare.

„E adevărat, noi avem o rezervă un pic cu o medie pe la 50 de ani. Asta nu înseamnă că este ieșită… este o rezervă matură, ca să spun așa, pe care suntem obligați să o îmbunătățim continuu în această perioadă. Am avut o campanie de voluntariat, de căutare de voluntari anul acesta, aproape 1.000, pe care am reușit să o realizăm, ceea ce este un lucru foarte bună”, a punctat ministrul, la Digi 24.

Campania de recrutare a fost un succes

Vasile Dîncu a fost întrebat dacă propunere din 2020 privind adunarea celor 1.000 de rezerviști voluntari a fost dusă la bun sfârșit, dar și ce se va întâmpla mai departe cu aceștia. Ministrul a confirmat că ținta a fost aleasă.

„Da, şi cu siguranță am avut și o campanie de recrutare, care a fost foarte bună și în această toamnă o să o desăvârșim, o să dăm și datele publice, pentru că este un succes al nostru”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă își dorește ca cei recrutați să devină militari profesioniști, ministrul susține că există o recrutare în acest sens de ordinul câtorva mii. Ministrul susține însă că nu poate da detalii mai multe.

Pe de altă parte, Vasile Dîncu explică că recrutarea este una cât se poate de bună și că speră ca de anul viitor lucrurile să meargă din ce în ce mai bine în acest sens.

„De ordinul câtorva mii. Sigur că sunt pe centre judeţene. O să facem și o centralizare. În pofida faptului că nu avem o salarizare extraordinară în acest moment – sperăm să o reușim – am câteva proiecte de legi pentru care am oarecum avizul politic pentru ca să mai ducem câteva drepturi care sunt necesare pentru cei care lucrează în armată și care au nevoie de mobilitate în teritoriu împreună cu familiile, care au nevoie de updatarea unor drepturi care sunt, de vreo 10-15 ani au fost uitate şi militarii au fost uitaţi, dar dincolo de asta, avem o foarte bună, în acest moment, avem o bună recrutare. Am avea nevoie de și mai bună, dar sper că va fi asta în anul în care vine”, a mai adăugat ministrul.

„Cu NATO nu mai avem nevoie de armata poporului”

Vasile Dîncu spune însă că având în vedere trupele NATO, România nu are neapărat nevoie de armata poporului așa cum era înainte de revoluție.

„Cu NATO nu mai avem nevoie de armata poporului, aşa cum era pe vremea de dinainte de ’89, când nu erau membri ai NATO şi în care trebuia să gândim o apărare singuri. Astăzi, putem atinge optimul pe care ni l-am propus în ceea ce privește obligațiile noastre față de NATO. Acolo avem împărțite lucrurile în ceea ce priveşte mobilizarea, dotarea”, a măi punctat el.

În acest sens, este nevoie de un proiect legislativ care trebuie să fie finalizat, în condițiile în care, spus ministrul, sunt tineri care întreabă care sunt condițiile, dar și cum s-ar putea înscrie.

Ministrul a recunoscut însă că este nevoie totuși de mai mulți oameni, astfel încât să nu fie luați doar rezerviști. „Suntem în plan. Ne trebuie mai mulţi oameni, dar suntem în plan în condiţiile în care nu luăm numai rezervişti. Sigur că în anul viitor vom avea și rezerviști, militari în termen.

Vom termina legislativ în acest an acest proiect. Am primit mii de întrebări pe Tiktok, pe Facebook, pe zonele noastre de social-media, în care tinerii întreabă care sunt condițiile, când pot să se înscrie. Încă nu avem legea definitivată”, a mai adăugat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu, despre campania de recrutare

Ministrul a mai fost întrebat dacă nu cumva este prea târziu pentru a face acest lucru și a răspuns negativ. Vasile Dîncu precizează că rezerva nu poate fi refăcută peste noapte și nici nu se poate face o mobilizare, având în vedere că nu este nevoie de ea acum.

Acesta a mai explicat că există în prezent un ritm în care totul se desfășoară, astfel încât să fie obținut un personal extrem de bun, la fel ca cel care există și în prezent.

„La scara istoriei nu este târziu, pentru că ne gândim la un proiect în care să construim o armată structurată pentru viitor. Nu putem peste noapte să refacem toată rezerva. De asemenea, nici nu putem să facem o mobilizare, pentru că nu se justifică în acest moment să facem o mobilizare cu un alt ritm.

Avem un ritm pe care l-am stabilit și sperăm să obținem și un lucru care este foarte important, retenția mai bună a personalului pe care îl avem în acest moment și dacă obținem și o retenție mai bună și vom reuși să aducem oameni așa cum ne-am programat în armată, atât din liceele militare, avem de gând să mărim numărul de licee militare, în viitor, numărul de studenți pe care îi pregătim la toate universitățile noastre militare. Pregătim și în universitățile civile, de exemplu, în universitățile de medicină pregătim, de asemenea, oameni. Deci, din tot acest complex de folosire, care vom folosi și univers”, a mai punctat ministrul.