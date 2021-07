Un incendiu devastator a scăpat de sub control în Atena! Se extinde cu putere din cauza vântului

În acest context, primarul oraşului Dionysus, una dintre localităţile afectate de incendiu, a vorbit la postul de radio Skai Yannis Kalafateli despre incendiul respectiv. Imagini cu incendiul pot fi vizualizate la finalul articolului.

„Incendiul este scăpat de sub control”, a declarat primarul oraşului Dionysus, conform informațiilor transmise de greekreporter.com

Autoritățile s-au mobilizat masiv

De asemenea, la fața locului au fost mobilizați 74 de pompieri, 5 elicoptere și 5 avioane cisternă. Din cauza vitezei foarte mari a vântului, 38 km/h, intervențiile au fost îngreunate.

Potrivit primarului din Dionysus, focul se întinde pe câțiva kilometri. Autoritățile au trimis mesaje de avertizare către locuitorii din zonele afectate, spunându-le să fie pregătiți să urmeze instrucțiunile.

„Dacă vă aflați în Stamata, Rhodopolis, Ekali, Drosia și Dionysos, închideți coșurile de fum, ferestrele, ușile pentru a preveni pătrunderea scânteilor în clădire”, au transmis autoritățile.

Totodată, presa din Grecia mai raportează că incendiul a ars deja locuințe atât în Stamata, cât și în Rhodopolis. Trebuie menționat că locuitorii din Galini au fost deja evacuați.

Alertă MAE pentru românii aflați din Grecia

Amintim că Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde au fost emise un Cod roșu de caniculă pentru intervalul 27 iulie – 3 augus, precum și o avertizare de incendii.

Meteorologii eleni au emis un Cod roșu de caniculă pentru intervalul 27 iulie – 3 august, cu perioada de apogeu în intervalul 30 iulie – 3 august 2021.

Miercuri valul de căldură va afecta cea mai mare parte a teritoriului elen. Se vor înregistra temperaturi cuprinse în intervalul 40-41° C în vestul Greciei Centrale, Tesalia, Macedonia Centrală și în centrul regiunii Epir, în timp ce în insulele Ionice, cele estice ale Mării Egee și insulele Dodecaneze temperaturile vor urca până la 37° C în timpul zilei.

În ziua de 29 iulie temperaturile vor continua să crească în toată țara, ajungând la 41°- 42°C în vestul Greciei Centrale și în Tesalia și la 40-41° C în Macedonia Centrală și în Epirusul interior. Temperaturile în zona insulelor Ionice se vor situa între 38° și 40° C, respectiv 37-38° C în estul M. Egee și insulele Dodecaneze.

Mai mult, în intervalul 30 iulie – 3 august 2021, temperaturile vor crește constant, valorile maxime estimate fiind de 43° C în unele zone continentale, putând atinge izolat chiar și pragul de 45° Celsius.

În Atena, temperaturile se vor situa între 41° și 42° C, cu posibile depășiri. Simultan, secretariatul de stat pentru Situații de Urgență din Grecia a emis și o alertă de incendii de grad 4 din 5 pentru regiunile Attica, inclusiv capitala Atena), Grecia Centrală , Peloponez, zonele Corint și Argolida, regiunea Mării Egee de Nord – insulele Lesvos, Chios, Samos și Ikaria, precum și insula Creta.

Sursă foto: Dreamstime