Cod Roșu în România, caniculă extremă și furtuni violente. RO-Alert emis pentru milioane de oameni

România traversează una dintre cele mai dificile zile din această vară. Un val de căldură sufocantă a determinat autoritățile să emită, marți, 22 iulie, un mesaj RO-Alert de cod roșu pentru București și șase județe din sudul țării. Avertizarea vizează Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, unde temperaturile vor depăși pragul de 40 de grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că riscurile pentru sănătate sunt majore, iar populația este îndemnată să limiteze pe cât posibil expunerea la soare și să evite deplasările în timpul zilei.

„La început în zona Carpaților Meridionali și Orientali, iar către orele serii în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei și nordul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (rafale de 60…70 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, transmit reprezentanții.

Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Situația este critică și în județul Ialomița, dar și în zona continentală a județului Constanța, unde se menține cod portocaliu de temperaturi extreme. Aici, valorile termice vor oscila între 38 și 40 de grade. De asemenea, cod galben de caniculă a fost emis pentru nordul Olteniei, nordul și estul Munteniei, sudul Moldovei și localități din Dobrogea, unde se așteaptă maxime de 34-38 de grade Celsius și disconfort termic accentuat.

Situație fără precedent pe 22 iulie: la ora 10:00, Bucureștiul și județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov au intrat oficial sub cod roșu de caniculă, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de urgență transmisă prin sistemul RO-Alert. Termometrele vor indica peste 40 de grade Celsius, iar autoritățile recomandă limitarea deplasărilor, evitarea expunerii la soare și consumul sporit de lichide.

Sudul țării, sufocat de arșiță, estul sub cod portocaliu: Ialomița și zona continentală a județului Constanța se află sub cod portocaliu de căldură, cu maxime de 38-40 de grade. Valul de caniculă se extinde și în nordul Olteniei, sudul Moldovei, Muntenia și Dobrogea, zone care rămân sub avertizare galbenă, cu temperaturi între 34 și 38 de grade.

Canicula sufocantă în majoritatea țării

Furtuni și vijelii în jumătate din țară: Pe lângă caniculă, de la ora 12:00 intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până miercuri dimineață. Sunt așteptate vijelii, ploi torențiale și căderi izolate de grindină în Carpații Meridionali și Orientali, Moldova, Muntenia, sudul și estul Transilvaniei și nordul Dobrogei. Rafalele de vânt pot atinge 70 km/h, iar cantitățile de apă ar putea depăși, local, 40 l/mp.

Valul de căldură persistă și miercuri: Meteorologii avertizează că și pe 23 iulie sudul și vestul Olteniei vor rămâne sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale, în care minimele nu vor coborî sub 22 de grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe zone.

Recomandări pentru populație: Atenție la expunerea la soare și hidratare!

Jumătate din țară, sub cod galben de furtuni și vijelii

Pe fondul caniculei, România se confruntă și cu fenomene de instabilitate atmosferică severă. Începând de marți, ora 12:00, și până miercuri dimineață, la ora 03:00, un cod galben de furtuni va fi în vigoare în aproape jumătate din țară. Cele mai expuse regiuni sunt Carpații Meridionali și Orientali, Moldova, Muntenia, sudul și estul Transilvaniei, dar și nordul Dobrogei.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar cele minime, în general, între 19 și 21 de grade”, adaugă ANM.

Specialiștii anunță intensificări ale vântului, cu rafale de peste 70 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și, pe alocuri, căderi de grindină. În unele localități, cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp într-un interval scurt de timp, existând riscul de inundații locale.

Avertizări prelungite și pentru ziua de miercuri

Meteorologii anunță că valul de căldură va persista și în următoarele 24 de ore. Pentru ziua de miercuri, 23 iulie, și până joi dimineața, cod portocaliu de caniculă rămâne în vigoare pentru sudul și vestul Olteniei, cu temperaturi maxime de 37-39 de grade și minime tropicale, ce nu vor coborî sub 22 de grade Celsius.

Nordul Olteniei, mare parte din Muntenia și localități din Dobrogea vor rămâne sub cod galben, cu temperaturi apropiate de 36-37 de grade. „Disconfortul termic se va menține ridicat, iar perioadele de răcoare vor lipsi inclusiv pe timpul nopții”, avertizează ANM.

Măsurile de protecție a populație

Pe fondul acestor avertizări, autoritățile reamintesc populației măsurile de protecție:

Evitați deplasările între orele 11:00 – 18:00

Consumați minimum 2 litri de apă pe zi, evitați alcoolul și băuturile cu cofeină

Purtați haine deschise la culoare, pălării și ochelari de soare

Nu lăsați copiii sau animalele de companie în mașini parcate la soare

Urmăriți în permanență alertele transmise de autorități prin RO-Alert și canalele oficiale

Episodul de marți marchează una dintre cele mai intense combinații de caniculă și instabilitate atmosferică din ultimii ani, în contextul în care schimbările climatice aduc tot mai frecvent astfel de situații-limită în România. Autoritățile spun că se așteaptă ca, în perioada următoare, valurile de căldură și furtunile violente să devină tot mai frecvente și mai greu de gestionat.