În iulie 2025, soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut cu 0,5%

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iulie 2025 cu 0,5% faţă de luna anterioară (-2,1% în termeni reali), până la nivelul de 439,095 miliarde lei, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Creditul în lei, cu o pondere de 69,4% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a menţinut la nivelul lunii iunie 2025, în timp ce, creditul în valută exprimat în lei, care deține o pondere de 30,6% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7% (evoluţie similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 8,7% (0,8% în termeni reali), pe seama majorării cu 8.6% a componentei în lei (0.7% în termeni reali) și cu 8.9% a componentei în valută exprimată în lei (6.7% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituţiile de credit s-a menţinut în luna iulie 2025 la niveluri comparabile cu cele din luna iunie 2025 (+0.02%), atingând nivelul de 254.194 miliarde lei. În raport cu iulie 2024, acesta s-a majorat cu 16,9% (8.4% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2025 un sold de 752,060 miliarde de lei. Aceasta a crescut cu 0.9% (-1,8 în termeni reali) faţă de luna iunie 2025, iar în raport cu iulie 2024 s-a majorat cu 9,3% (1,3% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,4% față de luna anterioară, până la 251 664,1 milioane lei și cu 6,6 la sută (-1,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3 la sută (până la 176 836,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna iulie 2024, au înregistrat o diminuare de 0,5 la sută (-7,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,5 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,4 la sută față de luna iunie 2025, ajungând până la nivelul de 206 418,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna iulie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 18,8 la sută (16,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 138 904,4 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,8 la sută (13,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,1 la sută față de luna iunie 2025, până la 67 514,0 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu iulie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 25,5 la sută (23,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).