De-a lungul anilor, Elena Udrea a avut numeroase apariții curajoase. Fosta ministră a fost întotdeauna îndrăzneață în evidențierea calităților sale fizice. Chiar și în timpul exercitării funcțiilor de stat. Puțini își mai amintesc de acele imagini cu Elena Udrea în vacanță, la mare, surprinse acum 10 ani.

De la începutul carierei sale politice, Elena Udrea a atras atenția publicului. Cu diverse porecle în presa tabloidă, precum „blonda de la Cotroceni” sau „blonda lui Băse”, aceasta nu a ezitat să-și pună în evidență aspectul fizic, adoptând ținute îndrăznețe. De-a lungul anilor, fotografiile cu fosta politiciană au fost surprinse de paparazzi în diverse locuri, inclusiv la plajă, la petreceri sau în alte situații speciale care au permis prezentarea ei în ținute incendiare.

Acum 10 ani, Elena Udrea devenea o figură obișnuită pe litoralul românesc. După despărțirea de Dorin Cocoș, cu care fusese căsătorită timp de un deceniu, Udrea a început să-și expună silueta pe plajă. Aici, ea profita pentru a purta costume de baie foarte curajoase.

Chiar și după ce a început o relație cu Adrian Alexandrov, ea nu a încetat să se plaseze în situații îndrăznețe. Dimpotrivă, fosta politiciană s-a expus alături de partenerul ei, cu 13 ani mai tânăr, pe plajă. Fotografiile din primele zile ale relației au stârnit senzație în media.

În timpul mandatului său de consilier al fostului președinte Traian Băsescu, s-au răspândit zvonuri despre o posibilă relație mai intimă între cei doi. Udrea a elucidat aceste speculații.

Ea a vorbit despre asta într-un interviu recent cu Denise Rifai. Aici, a dezvăluit care a fost, de fapt, adevărul.

„Nu (n.r. nu a avut o relație cu Băsescu). Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și mă uit că de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump.

Adică atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă.

Traian Băsescu este cel mai important om din viața mea, după părinții mei.

Tot ce am realizat eu în cariera mea politică pe care mi-am dorit-o, a fost ce mi-am dorit, după copilul meu, este ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu”, a precizat fostul ministru, pentru Kanal D.