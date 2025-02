Dialogul dintre președintele interimar Ilie Bolojan și președintele Consiliului European, António Costa, s-a concentrat în special pe securitatea și apărarea regională, precum și pe sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

Într-o perioadă plină de provocări geopolitice, unitatea și coordonarea la nivel european rămân esențiale pentru stabilitatea regiunii.

Very good phone conversation today with António Costa @eucopresident. I highlighted Romania’s priorities on the EU agenda, with a special focus on regional security and defence, and on our support for Ukraine. Unity and coordination remain essential in this challenging period. pic.twitter.com/UbIUxpRt3m

— Ilie Bolojan (@Bolojan) February 25, 2025