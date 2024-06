Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogan, a subliniat că partidul său rămâne angajat în guvernare. El spune că PNL manifestă o responsabilitate consolidată și refuză să recurgă la manevre politice dăunătoare, care ar putea destabiliza țara.

„Suntem un partid responsabil. Nu o să facem doar pentru nişte calcule meschine cu caracter electoral, dezechilibru şi haos în România. Am luptat ca România să rămână stabilă, ca România să ajungă la absorbţie de bani europeni de peste 90%. Deci PNL nu pleacă de la guvernare. Ca să fie extrem de clar acest lucru pentru toată lumea. PNL nu părăseşte corabia guvernării şi Partidul Naţional Liberal sigur că analizează, alături de liderii noştri din ţară, analizăm fiecare situaţie în parte şi acolo unde am pierdut şi acolo unde am câştigat”, a declarat Rareş Bogdan.