Sunt mai puţin de trei zile până la deschiderea urnelor de vot, iar Nicolae Ciucă vine cu un mesaj puternic din partea PNL.

Partidul Naţional Liberal are o ţintă foarte clară pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalii vor să câştige 50% plus unu din fotoliile de europarlamentar care revin României.

Acest deziderat a fost stabilit foarte clar încă de la început, de când a fost anunţată lista comună pentru europarlamentare.

Reamintim că Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, şi Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, au stabilit că cele două formaţiuni vor candida pe listă comună la alegeri pentru Parlamentul European.

„Noi am discutat de cum am anunţat lista comună, că ţinta noastră este 50 plus unu din numărul de locuri din Parlamentul European”, a declarat Nicolae Ciucă astăzi, 6 iunie, în cadrul unei emisiuni pe DCNews.