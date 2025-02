Președintele Senatului, Ilie Bolojan, a explicat care sunt pașii procedurali care urmează după ce parlamentarii partidelor suveraniste și cei de la USR au inițiat demersul de suspendare a președintelui României, Klaus Iohannis.

Această cerere are toate semnăturile necesare. Cel mai probabil, săptămâna viitoare, va fi organizată o ședință a biroului comun al celor două camere. Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea plenului reunit, cererea va ajunge pe ordinea de zi. De aici, lucrurile pot merge în două direcții: fie se va înființa o comisie care să analizeze acuzațiile aduse, fie cererea va fi trimisă Curții Constituționale a României (CCR) pentru un punct de vedere consultativ.

Indiferent de variantă, se va întocmi un raport, care va fi supus dezbaterii într-o ședință ulterioară, unde se va vota dacă se declanșează sau nu procedura de organizare a referendumului pentru suspendare. Asta este partea instituțională a procesului, a explicat liderul liberalilor.

Precedentele două încercări de suspendare nu au ajuns în acest punct pentru că nu au respectat condițiile necesare. Prima cerere a fost depusă mai întâi la una dintre camere și abia apoi la cealaltă, iar a doua nu a strâns suficiente semnături. Deși inițial avea numărul minim necesar, doi dintre semnatari s-au retras, ceea ce a făcut ca demersul să nu mai poată continua.

„Această cerere are toate semnăturile şi cred că săptămâna viitoare va fi organizat, conform procedurii, un Birou comun al celor două Camere, care, constatând că sunt respectate condiţiile de convocare a plenului reunit, această cerere va ajunge pe ordinea de zi.

Dacă această cerere de suspendare a președintelui României ar trece de votul Parlamentului, referendumul pentru suspendare s-ar suprapune exact cu perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale.

În cazul în care referendumul ar fi validat, ar trebui organizate alegeri prezidențiale ca urmare a acestui rezultat, însă acestea ar avea loc abia după datele deja stabilite în calendarul electoral, adică după 4 mai și 18 mai. Prin urmare, din punct de vedere instituțional, situația ar fi un nonsens.

Toate demersurile din Parlament privind suspendarea președintelui României nu sunt altceva decât un joc politic.

„Partidele care fac această chestiune, ce doresc de fapt? Ştiind că preşedintele este la final de mandat – deci are o imagine publică după 10 ani, toţi preşedinţii României când au terminat mandatele nu au mai fost în vârf de formă, ci cu o cotă de încredere scăzută, aceasta este realitatea, şi atunci e foarte uşor să te urci pe un val din ăsta de tip popular, să-l critici – caută să-şi mobilizeze electoratele şi să se pregătească pentru a ţine electoratul în priză pentru alegerile prezidenţiale din 4 şi 18 mai.

Deci este practic un joc politic, dar orice joc politic are limitele lui cât timp, echilibrele ţării noastre sunt menţinute şi o stabilitate instituţională este asigurată. Gândiţi-vă că preşedintele Iohannis în oricare din situaţii mai are, nu ştiu, maxim 100 de zile de mandat deci nu influenţează sub nicio formă lucrurile care se întâmplă”, a explicat el.