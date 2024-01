PNL, pe locul 2 în clasamentul partidelor pentru alegerile europarlamentare

Într-un nou sondaj efectuat de către The Center for International Research and Analyses (CIRA), a fost scoasă la iveală intenția de vot a românilor la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

Astfel, românii au fost întrebați cât de siguri sunt că vor vota în cadrul acestor alegeri. Ei au fost puși să aleagă un număr de la 1 la 10, unde 1 este sigur că nu vor vota, iar 10 este sigur că vor vota.

53% dintre respondenți au precizat că vor ieși sigur la vot, în timp de doar 2% au spus sigur că nu o vor face. De asemenea, 12% dintre respondenți au precizat fie că nu știu, fie că nu vor să răspundă.

Un procent de 9% dintre români arată că aceștia sunt indeciși, ei indicând nota 5.

PSD, partidul cel mai votat de români

În cadrul aceluiași sondaj, românii au fost întrebați cu ce partid ar vota în cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Parlamentul European.

30% dintre români au precizat Partidul Social Democrat (PSD). Social democrații sunt urmați de Partidul Național Liberal (PNL) cu un procent de 20%. Pe podium se mai află și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu un procent de 18%.

Partidele cu care românii ar vota dacă ar fi duminică alegeri parlamentare:

Uniunea Salvați România (USR) – procentaj de 14%

SOS – Șoșoacă – 6%

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) – 5%

Partidul Mișcarea Populară (PMP) – 2%

REPER – 2%

Forța Dreptei (FD) – 2%

Altele – 1%

Este de observat că AUR este în ușoară scădere după ultimele scandaluri. Sondajul relevă că PNL rămâne în continuare în clasament.

Ce orientare politică au românii?

Nu în ultimul rând, respondenții au precizat și care este orientarea lor politică.

Cea mai mare parte dintre respondenți, 44%, au precizat fie că nu știu, fie că nu vor să răspundă.

Însă, sondajul mai arată că:

29% dintre români se consideră de centru

14% dintre români se consideră de dreapta

13% dintre români se consideră de stânga

Când vor avea loc alegerile în 2024?

Sunt două scenarii în ceea ce privește alegerile din acest an. În primul scenariu, alegerile pentru Parlamentul European ar avea loc pe data de 9 iunie.

Apoi vor urma:

29 septembrie – alegeri locale

24 noiembrie – alegeri parlamentare și primul tur al alegerilor prezidențiale

8 decembrie – al doilea tur al alegerilor prezidențiale

În cel de-al doilea scenariu, alegerile pentru Parlamentul European ar avea loc tot pe data pe data de 9 iunie. De această dată, ele vor fi precedate de: