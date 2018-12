HOROSCOP 31 decembrie. Zodiile care trebuie să aibă mare grijă în noaptea de Revelion! Nu luați decizii drastice

BERBEC Una dintre cele mai bune zile ale anului. Altă zi mai bună nu poţi să mai ai, la noapte 2018 se termină. Urmează-ţi programul de Revelion şi evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Stelele spun să laşi încapaţânarea şi să te distrezi cât poti de Revelion, pentru ca 2019 iţi aduce noi prilejuri de afirmare, chiar cu ciudatul de Uranus în zodie. Revelionul aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine, o veste bună.

TAUR O zi obositoare şi aglomerată. Onorează promisiunile făcute. Încearcă să te înconjori de oameni de calitate la Revelion, diseară, şi apoi în tot anul 2010 poate vei reusi în ceea ce îţi propui! Revelionul acesta l-ai gandit ca o incununare a unei perioade, pentru ca esti sigur ca anul 2010 va fi mai bun pentru tine. Mici sau mai mari succese îţi lumineză sufletul. Ai mare nevoie de aceste confirmări ale valorii tale ca să-ţi întăreşti încrederea în forţele proprii.

GEMENI Astăzi eşti dinamic, trebuie să reuşeşti! Pentru tine valorile spirituale nu sunt negociabile sau vorbe în vânt, aşa că ia în serios Revelionul şi distrează-te! Toate drumurile sunt deschise. Ai dorit un Revelion mai deosebit, si iata, stelele ti-au indeplinit dorinta. Atentie la posibile intarzieri si reprogramari. De Revelion sunt posibile din nou mici probleme în familie, cu prietenii, anturajul. Probleme de organizare, de timing etc.

RAC Sunt favorizate activităţile obişnuite pentru ultima zi a anului. Horoscopul foarte complex justifică opinia să te distrezi la noapte cât poţi, pentru ca 2019 poate fi un an hotărâtor pentru tine.Se apropie Anul Nou, iată, mai sunt câteva ore. Fie că este o „întâlnire” importantă, fie că ai un prag în viaţă, sau o reuniune de familie sfatul meu este să te grăbeşti încet în noaptea de Revelion. Festina Lente cum spuneau romanii, strămoşii unora dintre noi.

LEU O veste bună sau folositoare. Dacă pleci undeva atenţie la bagaje! 2018 a fost un an bun pentru tine. Ai avut şi necazuri, dar pe total nu ai de ce să te plangi. 2019 va fi un an şi mai bun!Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, odata pe an este noaptea in care nu se doarme şi se gândeşte de bine, visuri şi iluzii pentru o lume mai bună - Revelionul. Uită-te bine în jur. De obicei oamenii de calitate nu sar în ochi, nu sunt la modă şi bogaţi, dar strălucesc prin vorbe şi faptele bune. Atenţie la regimul alimentar şi la primul semn de oboseală.

FECIOARĂ În ultima zi a anului domeniul sentimental este favorizat. Mai ai mici detalii de aranjat pentru Revelion. In clipa Noului An ia în braţe pe omul pe care-l iubeşti, ca să-i aduci mult noroc.Pentru tine,Revelionul este o corvoada cu musafiri, deranj şi cheltuiala. Ti-ar placea sa îl petreci intr-un avion traversand fusele orare şi sarbatorind mereu şi mereu momentul dintre ani – doar de 24 de ori! Nu împrumuta bani sau obiecte, măcar în acestă perioadă a Anului Nou.

BALANŢĂ Crezi că eforturile tale din 2018 vor rodii in 2019. De Revelion trebuie să te fereşti de mişcările bruşte. Drumurile nu sunt indicate, mai ales nu trebuie să te prindă Anul Nou pe drum.Anul care se sfârşeşte astăzi a fost un succes financiar, şi nu prea, dar ai supravieţuit. Oricum, nu te plângi prea tare pentru ca viitorul iti apare în roz! Ultima zi a anului 2019 este favorabilă mai ales sub aspect sentimental.

SCORPION Surprizele se ţin lanţ, şi, din fericire, sunt numai din cele plăcute. Astăzi ai o veste foarte buna de departe, care te surprinde plăcut! Revelionul, indică stelele, cu familia şi prietenii!A fost un an greu pentru tine, dar plin de satisfactii. Asa ca nu te zgârceşti la marca de şampanie şi la cel mai scump tort. Atenţe la frig şi la alunecatul pe gheaţă, unde mai este ghiaţă.

SĂGETĂTOR Evită deciziile care duc la schimbări majore. Eşti agitat şi obosit, prea solicitat de toate problemele ca să ai timp şi pentru tine. Dar, ca întotdeauna, ai emoţii înainte de Revelion.Ai terminat toate cumparaturile, dar şi banii. O veste te face atent şi îti oferă un subiect de meditatie. Te simti bine! Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afacerile în familie, gen nu invita persoane necunoscute familiei.

CAPRICORN Astăzi ai 24 de ore de aspecte favorabile - profită de ele! Curăţenie dramatică! Urmează să faci un Revelion memorabil şi trebuie să faci loc viitoarelor pete de vin roşu şi de maioneză!Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Pănâ atunci atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism sau pur şi simplu o durere de genuchi. Saturn, patronul Capricornilor ar trebui să apere genuchii de îmbătrânire, dar uneori mai trimite câte o durere, aşa, ca să simţi timpul care trece, în acest caz, că a mai trecut un an!

VĂRSĂTOR Este bine să eviţi, dacă poţi, subiectele cu caracter emotiv. Lămureşte, în sfârşit, programul tău de Revelion şi unele neînţelegeri cu anturajul. Amână pentru la anul ce nu poţi rezolva.Invenţiile sau inovaţiile, tehnologiile de vârf atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate. Nu încurca tehnologia cu sentimentele. Excesul de tehnică ruinează relaţiile dintre oamen.Supravegheţi-vă vederea şi atenţie la drum, dacă pleci să faci Revelionul la ţară!

PEŞTI Un pic de melancolie, de amintiri, visuri pentru viitor, nevoia de prieteni în jurul tău, iţi dau forţa să faci ultimele cumpăraturi pentru un Revelion strălucitor. Neapărat, şampanie! Nu trebuie să te nemulţumescă faptul că mai toată săptămâna trecută nu prea ai înaintat cu activitatea ta – oricum a fost vacanţă - dar ţi-ai propus nişte lucruri în anul 2018, mai precis la sfârşitul lui. Nu ai făcut mare lucru, să fim drepţi. Totuşi “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. Continuă încet, dar sigur.