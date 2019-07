BERBEC Astăzi trebuie să fii foarte atent, la viteza cu care te mişti, la propriu şi la figurat. Încerci să stabileşti un echilibru temporar între activitatea zilnică şi dorinţele tale personale. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo – poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Încearcă să nu te comporți ca în proverb.

TAUR Dimineaţa este aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Foloseşte mai mult logica, nu intuiţia! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte, este vineri, zi rituală de cumpărături săptămânale. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid!

GEMENI Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Astăzi poţi aborda cu succes problemele urgente, de actualitate. Este un prilej bun pentru cumpărături strategice. Cumpără acum, mâine e mai scump! Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea de vară capricioasă, te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat să scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească!

RAC La început de săptămână, ambianţa este plăcută şi liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar norocul este de partea celor îndrăzneţi! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct, sau pe… monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de astăzi îți este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca să nu intri in criza de timp.

LEU Schimbări importante sunt în vedere. Pregăteşte-te de un viraj, de o nouă direcţie în viaţa ta sentimentală, sau în obiceiurile şi preferinţele tale! La serviciu, însă, nu se schimbă nimic! Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te poate ajuta într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori știi cu siguranță că ai dreptate.

FECIOARĂ Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Peste tot sunt probleme, realizezi cu resemnare! Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu cheltui mulţi bani! O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare.

BALANŢĂ Eşti un pic prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă! În rest sunt convenţii şi închipuiri. Nu te forţa inutil şi păgubos! Astăzi, domeniul sentimental, dragostea, este bine aspectată. Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmează-ți planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute!

SCORPION Este una dintre zilele acelea în care toată lumea te ascultă şi te ia în serios. Nu profita ca să-ţi plasezi cinismele şi răutăţile. Încearcă să cooperezi şi să vezi partea plină a paharului! Finalizezi, în sfărșit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ți-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi legături reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc, dar nenoroc în amor! În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

SĂGETĂTOR Astăzi rişti să fii mai distrat şi mai confuz decât de obicei, mai preocupat. Independenţa ta economică, liberatatea ta particulară sunt în pericol şi te gândeşti numai cum să le salvezi! Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviți o serioasă decepţie sentimentală.

CAPRICORN În acestă zi de vineri te simţi bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi confortabil, nu schimba nimic! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina şi perfecţionismul inerente zodiei – în Capricorn sunt mulţi generali şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile.

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea şi vremurile! În acestă zi de vineri vezi cu alţi ochi pe cei din jurul tău tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de tine, de interesele tale! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor.

PEŞTI Efortul din ultimul timp şi oboseala acumulată se fac simţite în acestă zi de vineri. Trebuie să-ţi planifici activitatea, secvenţial şi fără eforturi, şi, dacă este cazul, să iei măsurile necesare! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, aşa că poti să te propteşti în faţa biroului şefului şi să-l somezi sa-ţi mărească salariul, sau să te trimeata la o perfecţionare la Paris. Dacă se uită urît la tine, spune că ai glumit!

