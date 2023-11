Președintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Horia Constantinescu a declarat că sesizarea unui parlamentar USR ca ANI să îi controleze averea se transformă într-o fumigenă. Acesta a explicat că, pe data 23 octombrie, a trimis un e-mail către ANI şi către Oficiul de spălare a banilor să verifice afimaţiile făcute în spaţiul public de primarul Sectorului 1 Clotilde Armand privind spălarea banilor și o eventuală lipsă de integritate.

„Această iniţiativă a parlamentarului USR, ca de obicei se transformă din nou într-o fumigenă, aşa cum ne-a obişnuit această formaţiune politică. De ce spun acest lucru? Pentru că în data de 23 octombrie, deci cu zece zile înaintea adresei pe care a înţeles să o facă acest parlamentar, am transmis un mail către Autoritatea de verificare a integrităţii funcţionarilor publici, către ANI şi către Oficiul care supraveghează eventuala spălare a banilor, prin care am solicitat ca toate afirmaţiile făcute de Clotilde Armand în spaţiul public, legate de spălarea banilor, orice lipsă de integritate a mea sau a oricărui membru al familiei mele să fie verificate”, a declarat el pentru news.ro .

Potrivit lui Horia Constantinescu, iahtul invocat de către parlamentarul USR Mihai Badea nu a valorat niciodată 250.000 de lei, cât susţine acesta.

Este o barcă din 2008, pe care am avut-o închiriată de una dintre firmele familiei mele, timp în care s-au făcut o grămadă de reparaţii, fiind foarte veche, pe care soţia mea a ales să o păstreze cumpărând-o cu maxim 30 000 de euro în urmă cu foarte mulţi ani. Dacă această barcă face atâţia bani şi doar noi am greşit să o cumpere USR-ul. O să vorbesc cu fosta mea soţie să le facă o reducere de 10% şi să depună banii şi ei în mod transparent, în conturile fostei mele soţii”, a explicat el.

Președintele ANPC a adăugat că ferma în legătură cu care mai este acuzat este una în paragină, construită acum mai bine de 30 de ani, achiziţionată la preţul pământului agricol din zona respectivă.

„Ferma despre care se vorbeşte este o fermă în the middle of nowhere, într-o zonă aridă. A fost o fermă părăsită, o fermă construită înainte de 1989. Este o fermă pe care eu am vrut să o construiesc şi să o pregătesc pentru ceea ce imaginam eu că o să fie la momentul acela pensia mea. Nu are nici terenuri agricole”, a spus acesta.