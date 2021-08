Beatrice Mahler susține că revenirea pandemiei se resimte în spitale. Mai exact, aceasta avertizează că valul 4 al pandemiei de Covid le dă deja de furcă medicilor şi managerilor de spitale.

Medicul a mai subliniat că deja se observă o creştere a numărului de pacienţi cu forme severe, raportat la numărul total de infectaţi spitalizaţi. Totodată, ea a vorbit și despre modul în care paturile de la ATI se ocupă imediat după ce un pacient își revine.

„Situația este aceeași. În continuare paturile de la Terapie Intensivă sunt pline, deși azi unul din pacienți a avut o evoluție favorabilă și a fost transferat în secție, însă în minutele următoare o altă pacientă a fost adusă în Terapie Intensivă.

E o diferență destul de mare, pe care nu am resimțit-o înainte, între numărul total de pacienți internați în spital și numărul mare de pacienți care au nevoie de un pat la Terapie Intensivă. De exemplu, din cei 10 pacienți din secție în acest moment încă 2 pacienți ar avea nevoie de un pat la Terapie Intensivă, sunt manageriați pe secție, dar au o formă severă de boală. E un lucru important pentru că dacă 50% din pacienți internași cu Covid într-un spital au nevoie de Terapie Intensivă, înseamnă că sunt foarte mulți pacienți care vin extrem de târziu la medic”, a spus medicul, la B1TV.

Cum ar putea fi gestionat valul patru

În ceea ce privește valul patru al pandemie, medicul susține că nu s-a ajuns încă la nivelul în care spitalele să devină din nou de COVID, însă în anumite zone, situația se agravează pe zi ce trece.

Totodată, Beatrice Mahler a mai adăugat că speră ca acest val al pandemiei ”să fie gestionat la nivel macro, nu doar pe seama spitalelor COVID”. Medicul și-a arătat părerea de rău în legătură cu faptul că situația persistă de mai bine de un an de zile, iar în cazul pacienților infectați rămân și sechele.

„Nu suntem, încă, la un nivel de incidență atât de mare încât să se impună dotarea tuturor spitalelor cu paturi COVID, dar în spitalele dedicate se observă o creștere a numărului de pacienți internați cu forme severe în secțiile de terapie intensivă. Din păcate, am avut și situații în care pacienții, chiar dacă nu se simt bine, stau acasă până în ultima clipă.

Am avut zilele trecute un caz în care un pacient a ajuns până în curtea spitalului cu mașina proprie și apoi a intrat în ATI cu o formă severă. Este stabili în acest moment și asta ne bucură, dar sunt tristă că vorbim de aproape un an despre manifestările respiratorii severe pe care le poate genera COVID și de faptul că pacienții nu realizează gravitatea stării lor de sănătate. Astfel de situații ar fi bine să nu se întâmple, iar pacienții care au o stare alterată de sănătate ar trebui să solicite ajutorul ambulanțelor pentru a ajunge la spital.”, a mai spus Mahler, la Realitatea Plus.