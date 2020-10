Ziua de 31 octombrie este cunoscută ca fiind ziua de Halloween, sau Sărbătoarea tuturor sfinților. Ea se celebrează în mai multe părți ale globului, iar de ani buni, a luat amploare și în România.

Această sărbătoare este deja foarte cunoscută la noi în țară are origine celtică și s-a răspândit odată cu imigranții irlandezi din Statele Unite ale Americii, în secolul al XIX-lea. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows- Even (evening), noaptea dinainte de All Hallows, iar sărbătoarea de Halloween a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental, catolic și protestant. În aceste culte, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.

Tradiția spune că în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, spiritele, atât cele rele, cât și cele bune, traversează granița din lumea noastră și cea de dincolo. De asemenea, dincolo de tradiție, eixstă o serie de superstiții de care trebuie să ții cont în ultima noapte a lunii octombrie.

Ce este interzis să faci astăzi

Lumânarea aprinsă în dovleac are scopul de a ține spiritele rele la distanță, spune o superstiție veche.

De asemenea, o alta susține că dacă în noaptea de Halloween auzi pași sau zgomote în spatele tău, nu trebuie să te întorci, deoarece se spune că este un spirit de pe lumea cealaltă venit să te ia cu el

În noaptea de Halloween trebuie să te ferești neapărat de lilieci. Dacă se întâmplă să îți zboare un liliac prin casă ori lângă casă, în noaptea de Halloween, se spune că acolo sunt spirite rele

Dacă băteau clopotele în noaptea de Halloween spiritele și fantomele s-ar fi speriat, spune o altă superstiție.

În ultima seară de octombrie nu trebuie să ne facem griji nici pentru păianjeni. Dacă observi un păianjen prin casă în noaptea de Halloween, înseamnă că spiritul unei persoane dragi te veghează, spune tradiția.

Totodată, se mai spune că în noaptea de Halloween dacă participai la o cină, era bine să vorbești în timpul mesei, astfel spiritele din apropiere erau încurajate să participe și ele la masă.