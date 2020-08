Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și superstiții de Sfânta Maria. Ce nu trebuie sa faci azi sub nicio formă

Adormirea Maicii Domnului are loc în fiecare an pe data de 15 august. Românii sunt obligați să nu facă acest lucru în această zi sfântă. Adormirea Maicii Domnului are loc în aceași zi cu Ziua Marinei Române.