Fondurile de investiții alternative (numite FIA) sunt structuri prin care mai mulți investitori își pun banii la un loc. Banii sunt apoi investiți după un plan stabilit dinainte. Ele sunt diferite de fondurile clasice de investiții, care sunt mai strict reglementate și sunt destinate publicului larg.

În România, aceste fonduri sunt reglementate prin mai multe legi. Pe scurt, ele sunt definite ca forme de investiții colective în care participă cel puțin doi investitori, iar banii sunt investiți în interesul acestora, după o strategie clară. În prezent, fondurile de investiții alternative destinate investitorilor profesioniști pot fi înființate doar ca societăți pe acțiuni (SA) și sunt supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Aceste fonduri ar putea fi înființate și ca SRL, nu doar ca SA. Proiectul de lege spune clar că ele pot funcționa ca SRL, conform Legii societăților, chiar dacă regulile actuale nu permit acest lucru. Guvernul Bolojan susține că această modificare ar reduce costurile și ar face mai ușoară lansarea de noi fonduri, mai ales pentru investiții de tip private equity sau venture capital. Chiar și în forma de SRL, aceste fonduri vor trebui în continuare să fie autorizate și supravegheate de ASF.

Proiectul de lege creează o nouă categorie de investitori, numiți investitori semi-profesionali. Aceștia nu sunt investitori obișnuiți, dar nici investitori profesioniști în sensul strict al legii. Un investitor semi-profesional este o persoană care investește cel puțin 100.000 de euro (echivalent în lei) într-un fond de investiții alternativ destinat investitorilor profesioniști. Pe lângă suma investită, investitorul trebuie să semneze un document separat prin care confirmă că a înțeles riscurile investiției, pe baza informațiilor primite de la administratorul fondului.

Prin aceste reguli noi, investitorii semi-profesionali vor putea investi legal în fonduri care până acum erau accesibile doar investitorilor profesioniști.

Legea permite administratorilor de fonduri, autorizați sau înregistrați la ASF, să ofere aceste investiții și investitorilor semi-profesionali, în condițiile stabilite de lege.

Guvernul Bolojan spune că această schimbare va mări numărul de investitori și va permite persoanelor cu bani, dar care nu îndeplinesc toate condițiile legale, să aibă acces la investiții mai complexe.

Proiectul de lege prevede sancțiuni mai dure pentru cei care nu respectă regulile privind fondurile de investiții alternative. Autoritățile spun că aceste sancțiuni mai mari sunt necesare pentru a menține disciplina pe piața financiară, mai ales acum, când mai mulți investitori vor avea acces la aceste fonduri.

Cea mai importantă schimbare este creșterea amenzilor pentru administratorii de fonduri. Dacă legea va fi adoptată, amenda maximă ar putea ajunge la 8% din cifra de afaceri din anul precedent, față de 5% în prezent, în funcție de cât de gravă este abaterea.