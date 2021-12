Update:

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că a discutat cu reprezentanții CFR despre problemele companiei. Acesta a punctat că anul viitor toate companiile care întâmpină probleme „trebuie să treacă printr-un proces de eficientizare economică”.

„Am discutat acum cu directorii generali și economici de la CFR pe date economice reale. Este evident că sunt Companii în dificultate. Asta este realitatea și nu trebuie să o ascundem.

Anul viitor toate Companiile, fie că vorbim despre CFR Infrastructură, fie că vorbim despre CFR Călători sau CFR Marfă, trebuie să treacă printr-un proces de eficientizare economică. Și asta în acord cu prevederile PNRR.

Sunt deschis la dialog, dar bazat pe argumente economice sustenabile și nu pe poziții de forță. Bineînțeles că dialogul va continua până la găsirea celor mai bune soluții. Toate modurile de transport sunt prioritare pentru mine. Asta le-am transmis astăzi și celor de la CFR”, a declarat ministrul Transporturilor.

Știrea inițială:

Angajații CFR din mai multe orașe au întrat luni în grevă spontană. În Capitală, Gara de Nord este blocată, după ce oamenii care se ocupă cu repararea locomotivelor au întrerupt lucrul, air trenurile înregistrează deja întârzieri de zeci de minute.

În tot acest timp, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, i-a chemat pe liderii de sindicat CFR la Guvern pentru discuții. Potrivit președintelui Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, angajații CFR sunt nemulțumiți și se simt abandonați de autorități.

Grevă, declanșată în mai multe orașe

„Această Lege a CFR-iștilor a fost negociată ani de zile și a fost votată în Parlamentul României, ca dovadă a recunoașterii drepturilor care se cuvin acestei categorii profesionale, cea a lucrătorilor feroviari.

Propunerea de prorogare inițiată de Guvernul României în proiectul de ordonanță amintit ar fi, în cazul adoptării, cea de a doua amânare a intrării în vigoare a Statutului personalului feroviar, aspect care demonstrează, fără putință de tăgadă, faptul că nepăsarea și cinismul autorităților față de întreaga problematică a căii ferate sunt singurele unități de măsură care evoluează abordările Statului român față de un sector strategic al economiei naționale.

Alăturând acestei teme, față de care noi CFR-iști am manifestat suficientă răbdare și înțelegere în ultimii 10 ani, cronică și devastatoarea lipsă de finanțare pentru refacerea infrastructurii feroviare și modernizarea parcului de vagoane și locomotive, am ajuns la concluzia firească că modul în care noi am abordat dialogul social cu autoritățile statului nu a fost prețuit și respectat.

Ca atare, federațiile sindicale din industria feroviară împreună cu cei 47 000 de lucrători feroviari din România vor fi prezenți luni, 20 decembrie 2021, la ora 8.00 dimineață, la locurile lor de muncă, fie că sunt la serviciu, fie că se află în zilele lor libere.

Prin acest comunicat de presă facem o invitație oficială domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, să se adreseze tuturor CFR-iștilor luni, 20 decembrie 2021, între orele 8.00 și 10.00, deoarece noi vom fi cu toții la locurile noastre de muncă, așa cum am fost dintotdeauna, și vom aștepta mesajul Guvernului României. Așteptăm de la domnia sa puncte de vedere asumate public cu privire la momentul intrării în vigoare a Statutului personalului feroviar și cu referințe foarte clare față de temele esențiale care țin de finanțarea sectorului feroviar”, se arată în comunicatul remis de sindicaliști.

Greva spontană a angajaților CFR fost declanșată în București, Brașov, Sighetul Marmației, Cluj, Arad, Craiova.