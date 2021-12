„Acum 3 săptămâni aveam zero km de autostradă. Am reuşit, nu simplu, dar nici cu foarte mare zbatere să dăm drumul la 30 km de autostradă. Ceea ce este oricum foarte puţin. Riscam să fie zero. Sunt de 3 săptămâni aici, nu văd ca viitorul să fie luminos.

Nu veţi vedea de la mine angajamente de tipul acesta: câţi km vom da anul viitor în folosinţă? Sunt angajamente din alte vremuri, cum facem cincinalul în 4 ani şi jumătate. Vă asigur că anul viitor vom urmări atent termenele din contracte. Anul viitor va fi un an record din punct de vedere al semnării de contracte noi pentru investiţii”, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Moldova va avea autostrăzi

Sorin Grindeanu a vorbit și despre construirea autostrăzilor în Moldova.

„Hai să vorbim de Moldova, care este văduvită de infrastructură de orice tip. Moldova trebuie să beneficieze de dezvoltarea infrastructurii. A7, A8 şi A13, nu sunt concurenţiale, toate trebuie să se întâmple. Pe parcursul anului viitor vor fi semnate contracte noi pe fiecare dintre aceste autostrăzi.

Cele mai repede vor fi pe A7. Ploieşti – Buzău, Buzău – Focşani şi mergem în Nord, Focşani – Bacău”, a spus Sorin Grindeanu, la ProTV.

Ce contracte va semna Ministerul Transporturilor?

Sorin Grindeanu a fost întrebat ce contracte va semna Ministerul Transporturilor pentru autostrada A8 în 2022.

Potrivit acestuia, traseul prevăzut „implică foarte multe lucruri legate de acord de mediu Prin zone protejate, prin Rezervaţia Ceahlău, dacă nu greşesc. Toate aceste lucruri necesită dezbateri publice. Dar în zone din capete, nu traversări de munte, sunt capete prinse în PNRR. Lucrurile acestea sunt urmărite sunt borne în PNRR şi dacă nu le atingem”, a spus ministrul Transporturilor.

Ce se va întâmpla cu autostrada Sibiu – Piteşti?

Ministrul a spus și ce se va întâmpla cu autostrada Sibiu – Piteşti.

„Problema cea mai mare a execuţiei, este legată de traversarea Carpaţilor. Cu Sibiu – Piteşti ne chinuim de mai bine de 30 de ani de la Revoluţie. Deşi au fost şi miniştri cu citate de genul “să scoatem cucul autostrăzilor din capul românilor”, dar în acest moment este o o ruşine că nu avem o autostradă care să traverseze Carpaţii.

Fie că vorbim de Sibiu-Piteşti, fie că vorbim de A13 sau A8. Pe Sibiu-Piteşti lucrurile sunt înaintate. Se lucrează la tronsonul Sibiu-Boiţa. Dacă ţin ritmul care trebuie, am putea avea o surpriză anul viitor să fie gata. Sunt în licitaţie, unele atribuite, alte semnate contractele în perioada următoare”, a menţionat Sorin Grindeanu.