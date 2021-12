CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Dragoș Sîrbu: In ultimii ani a ajuns să fie foarte dificil să faci predicții cât de cât corecte, pentru că sunt prea multe necunoscute care ne pot influența activitatea și, implicit, rezultatele, multe dintre ele în afara controlului nostru (cum e cazul, acum, al valului 4 al pandemiei). De aceea preferăm să lucrăm pe mai multe scenarii – optimiste, ponderate, pesimiste – și să ne adaptăm în funcție de realitatea din teren și… din online.

Ca sa va faceti o idee, într-un interval de numai câteva săptămâni am ajuns de la un ritm de +40% comparativ cu 2020 în lunile iulie și august la -15% în septembrie, în condițiile în care anul trecut este, el însuși, unul cu totul neobișnuit.

Din toate fluctuațiile căutăm să tragem concluzii cu privire la motivele care influențează comportamentul consumatorului, ca să-i putem anticipa evoluția și să-i putem răspunde cât de eficient posibil. Ce putem spune este ca urmarim sa obtinem cel mai bun rezultat de care putem fi in stare si in ceea ce priveste vanzarile si profitul net și că ne păstrăm permanent flexibilitatea care să ne permite să valorificăm oportunitățile de piață.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Dragoș Sîrbu: Luna septembrie cu marile festivaluri în aer liber și cu reînceperea școlii în regim offline lasă foarte multe semne de întrebare cu privire la evoluția pandemiei.

Sperăm că vom fi într-o postură mult mai bună să facem față finalului de an, cu promoțiile tematice și cu Black Friday decât am fost anul trecut pentru că acum, Flanco și Flanco.ro oferă experiențe mult mai apropiate de nevoile Clientilor și permit consumatorilor să-și cumpere produsele pe care si le doresc din orice magazine Flanco doresc.

Investiții de 13 milioane lei în 2020

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022?

Dragoș Sîrbu: În anul 2021 am avut un buget de investiții de 13 milioane lei, iar pentru 2022 plănuim o creștere de aproximativ 20%, până la 15-16 milioane lei.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Dragoș Sîrbu: La fel ca în fiecare an, am urmărit câteva direcții principale de investiție. În primul rând, am investit în digitalizare, alocând pentru prima oară în istoria companiei mai mult capital în platforme digitale decât în magazine fizice. Astfel, am mutat magazinul online flanco.ro pe platforma Magento 2, care ne asigură o eficientizare sporită a proceselor din spatele comenzilor. Au urmat apoi investițiile în deschiderile de magazine și în comunicarea de brand, pentru că am trecut printr-un proces amplu și complex de repoziționare.

Ne-am bucurat să avem ocazia să investim în dezvoltarea sportului românesc, contribuind la modernizarea și dotarea cu echipament tehnic a sălii de scrimă Ana Pascu, în cadrul parteneriatului încheiat cu Federația Română de Scrimă.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Dragoș Sîrbu: Provocările cele mai mari sunt cele care tin de adaptarea la schimbările profunde și rapide survenite în ultima vreme în comportamentul de consum al Clientului. Urmărim în continuare dezvoltarea de noi servicii de livrare și functionalități care să se integreze cât mai bine în noul stil de viață al clienților. Căutăm să distingem care elemente ale acestuia se vor permanentiza și vor intra cu adevărat în noul normal și care se vor stinge de îndată ce pandemia va fi eradicată.

Pregătim, de asemenea, lansarea operatiunilor de vânzare în Ungaria iar aceasta reprezintă o provocare important, de la adaptarea modului de lucru și a CRM -ului pentru limba maghiară la ofertele relevante pentru piața vecină.

CAPITAL:Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Dragoș Sîrbu: Pe de o parte am dezvoltat și implementat in timp record un set de sisteme informationale menite sa aduca noi functionalitati pentru Clientii nostri și să reflecte și în online experiența de cumpărare pe care o oferim în offline, cu tot cu gama de servicii asociate. Pe de altă parte ne-a preocupat menținerea sănătății și stabilității financiare a companiei după șocul inchiderii a jumătate din magazine in perioada de lock-down 2020 și conturarea unor scenarii de reacție la posibilele evoluții viitoare ale pandemiei.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Dragoș Sîrbu: Flanco a fost si va rămâne întotdeauna o companie dinamică, orientată în permanență către nevoile Clientului și care se adaptează continuu la evoluția pieței.

Repozitionarea de brand ”La Flanco – Îți permiți ce e mai bun” reflectă fidel setul nostru de valori, oferta comercială și modul în care ne raportăm la clienți