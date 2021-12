Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane face un ultim apel către Guvernul României. Reprezentanții CFR vorbesc despre OUG privind măsurile fiscale bugetare care ar urma să intre în vigoare din luna ianuarie.

Aceștia susțin că noua măsură ”demonstrează, fără putinţă de tăgadă, faptul că nepăsarea şi cinismul autorităţilor faţă de întreaga problematică a căii ferate sunt singurele unităţi de măsură care evaluează abordările Statului român faţă de un sector strategic al economiei naţionale”.

”Potrivit proiectului unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative, se intenţionează prorogarea intrării în vigoare a Statutului personalului feroviar pentru data de 01.01.2023 (… ) Demonstrează, fără putinţă de tăgadă, faptul că nepăsarea şi cinismul autorităţilor faţă de întreaga problematică a căii ferate sunt singurele unităţi de măsură care evaluează abordările Statului român faţă de un sector strategic al economiei naţionale.

Alăturând acestei teme, faţă de care noi ceferiştii am manifestat suficientă răbdare şi înţelegere în ultimii 10 ani, cronica şi devastatoarea lipsă de finanţare pentru refacerea infrastructurii feroviare şi modernizarea parcului de vagoane şi locomotive, am ajuns la concluzia firească că modul în care noi am abordat dialogul social cu autorităţile statului nu a fost preţuit şi respectat”, au transmis sindicaliştii.

Angajații CFR vor protesta luni

Totodată, sursa citată anunță că în cursul zilei de luni, federaţiile sindicale din industria feroviară împreună cu cei 47.000 de lucrători feroviari din România vor fi prezenţi la ora 8.00 dimineaţă, la locurile lor de muncă, fie că sunt la serviciu, fie că se află în zilele lor libere și vor protesta.

Au transmis și o invitație ministrului Transporturilor.

”Prin acest comunicat de presă facem o invitaţie oficială domnului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, să se adreseze tuturor ceferiştilor luni, 20 decembrie 2021, între orele 8.00 şi 10.00, deoarece noi vom fi cu toţii la locurile noastre de muncă, aşa cum am fost dintotdeauna, şi vom aştepta mesajul Guvernului României. Aşteptăm de la domnia sa puncte de vedere asumate public cu privire la momentul intrării în vigoare a Statutului personalului feroviar şi cu referinţe foarte clare faţă de temele esenţiale care ţin de finanţarea sectorului feroviar”, au mai transmis sindicaliştii.

Sursa citată mai arată că lucrurile nu se vor schimba, subliniind faptul că salariile celor de la CFR sunt ” la limita subzistenţei, iar pericolul pierderii locurilor de muncă devine din ce în ce mai evident”.

În acest context, angajații CFR vor să își apere drepturile stabilite prin lege, astfel încât să își poată păstra locurile de muncă.

”În condiţiile în care noi, ceferiştii din România, vom constata că lucrurile nu se vor schimba în bine nici de această dată, în condiţiile în care salariile noastre sunt la limita subzistenţei, iar pericolul pierderii locurilor de muncă devine din ce în ce mai evident, înţelegem să decidem spontan, pe parcursul zilei de luni, 20 decembrie 2021, dacă va fi sau nu nevoie să ”PROROGĂM” desfăşurarea activităţii în sectorul feroviar, pe perioada nedeterminată, ca soluţie ultimă de a ne apăra drepturile stabilite prin lege de Parlamentul României şi pentru a ne păstra locurile de muncă, singurele care pot garanta viitorul nostru şi al zecilor de mii de familii care depind de munca noastră”, au adăugat aceştia.