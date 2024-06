Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

În 2023, am ”cules roadele” investițiilor efectuate în digitalizare în ultimii ani. De exemplu, am depășit 1,3 milioane de pacienți digitalizați, aplicația medicală Regina Maria a devenit una dintre cele mai populare din regiune pe această categorie și am înregistrat 1 milion de programări online în Clinica Virtuală.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Am reușit să creăm cea mai modernă infrastructură digitală în ”țara dosarului cu șină”. În contextul în care pacienții sunt nevoiți să se prezinte la consultații cu ceea ce este, adesea, un teanc de foi tipărite – reprezentând rezultate ale analizelor, scrisori și fișe de consultație care le reflectă istoricul medical – noi am implementat dosarul medical și un circuit medical 100% digital, integrat. În aplicația Regina Maria, fiecare pacient are acces la propriile analize, concluziile consultațiilor și, mai nou, linkul cu imaginile RMN, instant, direct de pe telefon.

Am dat voce pacienților, îndemnându-i pe aceștia să își asume un rol activ în relația cu doctorii. Au trecut, deja, mai bine de 10 ani de când am lansat ceea ce era, la vremea respectivă, un sistem unic de acordare a recenziilor – ”Notele Medicilor”. Prin acesta, am încurajat pacienții să își exprime în mod public feedback-ul în ceea ce privește serviciile medicale accesate și interacțiunea cu doctorul, iar astăzi avem peste 750.000 de recenzii, ajungând la o medie de 9,55 la nivelul Rețelei.

Acestea sunt doar două dintre proiectele din ale căror echipe fac parte și în ale cărui impact pozitiv – pentru pacientul român și pentru sistemul de sănătate în ansamblu – cred cu tărie.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2024?

Să continuăm inovația în digitalizare și experiența pacientului și să lansăm noi proiecte și servicii gândite multidisciplinar, în jurul nevoii medicale ale pacientului.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

O mare provocare a fost să ne păstrăm loialitatea pacienților într-un an cu multe incertitudini și scumpiri și suntem mândri că am reușit acest lucru. 67% dintre pacienții noștri utilizează exclusiv serviciile noastre și reușim în fiecare an să atragem pacienți noi.

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Deși în domeniul medical se vorbește de sistemul privat și de cel public în termen contrastanți, de fapt, avem cu toții un singur obiectiv, comun: sănătatea pacienților din România. Prin urmare, privim relația cu administrațiile centrale și locale ca pe una de colaborare, prin care să construim împreună un sistem medical care pune pacientul în centru.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Să fie flexibil și, mai ales, confortabil cu ideea de a învăța continuu. Vedem cât de repede evoluează lucrurile sub impactul tehnologiei, în toate domeniile, cât de accelerată este schimbarea, iar marketing-ul nu face excepție. Peisajul comunicării se modifică radical într-un timp din ce în ce mai scurt: acum un deceniu, de exemplu, existau încă business-uri care trimiteau invitații prin fax, iar TikTok nu se afla nici măcar în fază de concept.

Acum 2 ani, foarte puțini oameni vorbeau despre Inteligența Artificială și cu atât mai puțini o accesau, în timp ce astăzi multe dintre astfel de instrumente pot fi folosite de oricine are Internet și nu trece o zi fără să vedem noi aplicații bazate pe această tehnologie. În comunicare, la fel ca în orice alt domeniu, de altfel, trebuie să fii pregătit să ții pasul cu ritmul schimbărilor.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Vedem ritmul accelerat în care evoluează lucrurile în medicină astăzi, cu precădere sub impactul Inteligenței Artificiale în care există multe investiții și inovație. Aceasta va ajuta medicii să pună diagnostice cu un grad mai mare de rapiditate și acuratețe.

Tot cu ajutorul inteligenței artificiale, marketingul de servicii medicale va putea fi personalizat, făcând mai valoroasă comunicarea cu fiecare pacient în parte.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Resursă pentru calitate. Dacă, pentru multe business-uri, banii sunt un obiectiv în sine, pentru domeniul sănătății, resursele financiare trebuie să fie punctul de plecare pentru a face investițiile în calitate.

Fie că vorbim de crearea de infrastructură medicală, fie de implementarea de noi soluții digitale sau de protocoale care să garanteze calitatea la cel mai înalt nivel al actului medical, am investit și investim constant în pilonii strategici. Datorită acestui lucru, suntem, în acest moment, cel mai digitalizat furnizor medical din țară, iar pacienții noștri au acces la un sistem medical la standarde internaționale

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

În cadrul Regina Maria, punem foarte mare accent pe colaborare și flexibilitate, atât timp cât avem certitudinea că suntem, cu toții, aliniați acelorași valori. Atenția simultană la detalii, viteza cu care se întâmplă schimbările, dezvoltarea continuă și responsabilitatea pe care o avem ne forțează să facem în permanență zoom-in și zoom-out, aceasta însemnând uneori (încercăm rareori) micromanagement urmat de focus pe strategie sau contexte mai largi.