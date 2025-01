Gigi Becali a susținut că s-a grăbit să-l sprijine pe Călin Georgescu, chiar dacă, inițial, a avut o părere bună despre acesta. După ce a ascultat mai multe declarații ale candidatului, spune el, a ajuns la concluzia că ideile promovate de acesta ar fi lipsite de fundament.

El a menționat că unele afirmații ale lui Georgescu, cum ar fi promisiunea de a „da puterea poporului”, i s-au părut absurde și de neacceptat. Mai mult, Becali s-a arătat revoltat de ideea de a redistribui averile către popor, considerând-o o „tâmpenie” și o măsură fără sens.

Fostul susținător a continuat să critice pozițiile lui Georgescu, afirmând că acestea ar fi incoerente și departe de realitate. În opinia lui Becali, candidatul nu doar că a dat dovadă de lipsă de înțelegere în privința credinței, dar și în alte aspecte importante. Totodată, el și-a exprimat regretul pentru susținerea inițială, considerând că a greșit grav prin declarațiile favorabile făcute în trecut.

„M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar după ce a spus mai multe am rămas mască. Tot ce vorbește… am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nu pot să mă bag împotriva lui, are și el dreptate, dar și CCR are dreptate, trebuie să avem grijă cine devine președintele României.

Eu l-am susținut, dar după… A zis că dă puterea poporului. Păi, cum să îmi iei mie averea să o dai la popor, cum să faci asta? Cum să zici așa tâmpenii, nu își mai dă seama ce vorbește. Cum să dai tu puterea la popor? De atunci îmi văd de treaba mea”, a spus Becali la GSP Live Special.