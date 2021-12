Patronul FCSB, Gigi Becali a vorbit într-un interviu recent despre ce-și dorește pentru anul viitor și a dezvăluit că are o singură dorință. De asemenea, acesta a mărturisit că știe când vom scăpa de pandemie.

Dorința pentru 2022

Întrebat despre ce-și dorește pentru noul an, Becali a explicat că îi cere lui Dumnezeu să arate întregii lumi că România iese cu bine din pandemie, chiar dacă nu este bogată ca alte țări. De asemenea, acesta spune că deja i se îndeplinește visul, având în vedere numărul imens de cazuri înregistrate în țări precum Franța și Anglia, față de România.

„Vedeți, rugăciunile sunt de 3 feluri: una de cerere, când ceri lui Dumnezeu, a doua de mulțumire și a treia de slavă lui Dumnezeu, pentru toate câte a făcut nou pentru creație. Eu de cerere nu pot să cer decât un singur lucru, adică ce cer de un an jumate, în fiecare zi. Cer – Doamne, arată lumii întregi, pe cuvânt asta cer, arată lumii întregi puterea ta a ortodoxiei, ca să vadă ei toate popoarele bogate cum noi românii nu o să avem probleme cu Covidul, deși suntem săraci și nu avem medicamente. De un an și jumătate mă rog și a început Dumnezeu să arate cred. Că uite că peste tot văd – 200 de mii în Franța, Anglia, la noi 1.500 … Și o să arate mai mult … Asta e rugămintea mea, în rest, slavă și mulțumire, pentru tot ceea ce mi-a dat. Nu mai am ce să cer eu”, a spus Becali la Antena 3.

Când se termină pandemia?

Gigi Becali a spus că, în ciuda faptului că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că vor fi 25.000 de cazuri pe zi, el știe mai bine. De fapt, Becali a mărturisit și când se va termina cu toată pandemia.

„Stați să vedem. Eu am zis că NU. Ei zic că DA. Eu zic cum zic sfinții părinți în Vinerea Paștelui – va răstigni Hristos o dată cu Paștele și virusul ăsta! După Paște, hai, la revedere COVID! Și s-a terminat. Așa să fie! A fost o vedenie a unei maici sfinte în Grecia”, a mai spus Gigi Becali despre pandemie.

Cu toate acestea, Becali consideră că actualul Guvern Ciucă are specialiști mai buni decât cel dinainte condus de Florin Cîțu.

„Acuma, ca și oameni daca îi iei, sunt de 100 de ori mai specialiști, mai profesioniști în toate ministerele. Și chiar și primul ministru. Nu poți să-l compari pe Cîțu cu Ciucă. Și nici pe Rafila cu cine era înainte”, a mai spus omul de afaceri.