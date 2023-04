„În acest moment, nu există nicio decizie privind vreo aderare a Ucrainei la NATO”

Discuțiile privind oportunitatea eventualei admiteri a Ucrainei în NATO continuă între statele membre.

„În acest moment, nu există nicio decizie privind vreo aderare a Ucrainei la NATO”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Guvernului Germaniei, citat de site-ul Tagesschau.de.

Cu puțin timp în urmă, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a transmis că nu se pune problema unei discuţii în acest moment despre eventualitatea admiterii Ucrainei în Alianţa Nord-Atlantică.

„Uşa este întredeschisă, dar nu este acum momentul unei decizii”, a afirmat Pistorius, citat de publicaţia Der Spiegel.

Jens Stoltenberg susținea că toate toate statele membre NATO ar fi de acord asupra integrării Ucrainei în NATO

Secretarul general al NATO a făcut aceste afirmaţii în cursul vizitei efectuate joi la Kiev şi le-a reiterat vineri, cu ocazia reuniunii Grupului de Contact pentru apărarea Ucrainei, desfăşurată la Baza militară americană Ramstein, în Germania.

„Viitorul Ucrainei este în familia euroatlantică, viitorul Ucrainei este în NATO. Toţi aliaţii sunt de acord cu acest lucru.

În acelaşi timp, obiectivul principal al Alianţei, al aliaţilor, este să se asigure că Ucraina câştigă”, a susţinut Stoltenberg joi, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o la Kiev cu preşedintele Volodimir Zelenski, care a insistat că „este momentul” ca NATO să adreseze o invitaţie de aderare Ucrainei.

Rugat vineri de jurnalişti să ofere clarificări despre perspectivele aderării Ucrainei la NATO, Jens Stoltenberg a reiterat poziţia, deşi a admis că nu se ştie cum va evolua conflictul.

Secretarul general al NATO: Ucraina are rolul său corespunzător în NATO, aliaţii au fost de acord, dar atenţia se concentrează acum pe a ne asigura că Ucraina câştigă

„Toţi aliaţii NATO au fost de acord că Ucraina va deveni membră. Preşedintele Zelenski are aşteptări clare, am discutat despre problema aderării şi despre garanţiile de securitate, bineînţeles că Ucraina are nevoie de securitate.

Sigur că nu poate şti nimeni când se încheie sau cum se va încheia acest război, dar ştim că atunci când se va încheia acest război, trebuie să ne asigurăm că nu se va repeta, că Rusia nu va putea continua să atace, că nu va lansa din nou un război împotriva Ucrainei şi că nu va perturba din nou securitatea europeană.

Deci, avem nevoie de discuţii despre cadrul de securitate, avem nevoie de o discuţie despre aderare, dar mesajul meu a fost că, în primul rând, Ucraina are rolul său corespunzător în NATO, aliaţii au fost de acord, dar atenţia se concentrează acum pe a ne asigura că Ucraina câştigă”, a subliniat Stoltenberg, conform postului de televiziune Sky News.