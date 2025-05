George Simion, liderul partidului AUR și candidat la alegerile prezidențiale, a susținut marți o declarație publică în cadrul unui eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a României. În discursul său, acesta a făcut referiri directe la Federația Rusă, pe care a descris-o drept principala amenințare la adresa României.

Totodată, Simion a reiterat poziția sa față de conflictul din Ucraina, subliniind că sprijinul pentru Kiev nu trebuie să excludă interesele românilor din regiune.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a transmis un mesaj dur în legătură cu poziția României față de Rusia.

Declarația a fost făcută marți, în cadrul unei conferințe desfășurate la Camera de Comerț și Industrie a României.

„Rusia a reprezentat și reprezintă cea mai mare amenințare pentru România, sub diferitele sale forme. Am repetat acest lucru, am denunțat public atacul militar, războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei.

Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de jumătatea de milion de români din Ucraina și de interesele noastre naționale acolo”, a declarat George Simion.