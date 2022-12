Președintele AUR, George Simion, a vorbit joi seară despre cum decurge ancheta în cazul nunții sale ce a avut loc în august în localitatea Măciuca. Atunci el a primit chiar în ziua nunții o amenințare cu bombă.

Simion lansează acuzații dure

Simion acuză faptul că deși au trecut mai bine de trei luni de la eveniment, oamenii legii nu ar fi mișcat niciun deget în această anchetă. De asemenea, el spune că, de fapt, ei ar fi cei care au trimis email-ul cu amenințarea cu scopul de a-i strica marele eveniment.

„Singurul procuror care mi-a spus ceva a fost acela care spunea că eu am condus perfect legal mașina. Deci m-a scos de sub urmărire penală în momentul în care sistemul domnului Bode și al domului Iohannis a vrut să ne strice protestul din 2 octombrie și titra toată presa că am condus fără drept și cu carnetul suspendat.

În rest, legat de amenințarea cu bombă de la nunta mea, nu, nu știu nimic! Nimeni nu mi-a dat niciun telefon, nu s-au făcut cercetări pentru că ei au trimis acel email, pentru că ei voiau să ne strice petrecerea, pentru că ei sunt anti-români, ei sunt dușmănoși și doar au sabotat fiecare acțiune, fiecare eveniment, fiecare afacere românească, fiecare inițiativă în ultimii 33 de ani. dar, din fericire, ei nu vor mai avea mult timp de condus instituțiile de forță din România”, a spus George Simion, la România TV.

Nu a fost invitat de Iohannis la recepția de la Cotroceni

De 1 Decembrie, George Simion, nu a fost invitat de către președintele Klaus Iohannis la recepția organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale. Liderul AUR nu este însă singurul lider al opoziției care nu a participat la eveniment.

„Noi reprezentăm mișcarea patriotică, mișcarea românilor, care de fiecare dată pe 1 decembrie sunt acolo unde s-a făcut Unirea, la Alba Iulia. Primul an în care am fost eu la Alba Iulia a fost 2006, de la an la an, suntem mai mulți. Mă bucur că s-a terminat și mascarada și acum românii sunt liberi și pot participa la Ziua Națională.

Ne gândim către frații din Cernăuți și frații din Chișinău, care nu sunt acum în țară. Ne gândim și la românii care acum sunt plecați peste hotare de aceea trebuie să luăm exemplu de la eroii neamului, de la Avram Iancu, de la Mihai Viteazul, de la toți cei care au statui în țară și de la cei care nu au statui, de la sfinții închisorilor, de la cei care și-au dat viața ca România să fie mare de la Nistru și până la Tisa”, a mai declarat George Simion.