Lovitură grea de imagine primită de George Simion, chiar de Ziua Naţională a României, 1 Decembrie!

George Simion, ignorat de preşedintele României! Nu a fost invitat la Cotroceni

Liderul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) nu a fost invitat de preşedintele Klaus Iohannis la recepţia oficială de la Palatul Cotroceni.

George Simion recunoaște totuşi că nu ar fi mers oricum la Cotroceni, dacă preşedintele Iohannis l-ar fi invitat, preferând să se afle în mijlocul oamenilor din Alba Iulia.

„Păi ce să caut la Cotroceni? Mă simt mult mai bine aici, între oameni cinstiți, patrioți adevărați. la Cotroceni eram lângă oamenii lui Klaus Iohannis care fac afaceri cu BMW-urile, nu aveam ce căuta acolo.

Noi în fiecare an suntem aici la Alba Iulia! Ne simțim cel mai bine aici și mâine facem trei ani de existență, trei ani de AUR”, a explicat George Simion pentru România TV.

„Mă bucur că s-a terminat și mascarada și acum românii sunt liberi”

Liderul AUR a explicat de ce preferă să meargă la Alba Iulia şi către cine se îndreaptă gândurile sale, cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

„Noi reprezentăm mișcarea patriotică, mișcarea românilor, care de fiecare dată pe 1 Decembrie sunt acolo unde s-a făcut Unirea, la Alba Iulia. Primul an în care am fost eu la Alba Iulia a fost 2006, de la an la an, suntem mai mulți.

Mă bucur că s-a terminat și mascarada și acum românii sunt liberi și pot participa la Ziua Națională.

Ne gândim către frații din Cernăuți și frații din Chișinău, care nu sunt acum în țară. Ne gândim și la românii care acum sunt plecați peste hotare de aceea trebuie să luăm exemplu de la eroii neamului, de la Avram Iancu, de la Mihai Viteazul, de la toți cei care au statui în țară și de la cei care nu au statui, de la sfinții închisorilor, de la cei care și-au dat viața ca România să fie mare de la Nistru și până la Tisa”, a mai precizat George Simion, potrivit romaniatv.net.

Mesajul lui George Simion pentru toţi românii, de 1 Decembrie

Preşedintele AUR a avut, la final, şi un mesaj pentru toţi românii, fie că este vorba despre cei care locuiesc acum în ţară sau despre cei plecaţi în străinătate.

„Îi iubim și este timpul să reîntregim țara! este timpul să ne aducem frații plecați peste hotare acasă, să facem o țară normală, pentru că avem o țară bogată și o populație sărăcită.

E timpul să îi aducem pe toți acasă, ne gândim la ei!”, a declarat Simion.

Un alt preşedinte de partid pe care Klaus Iohannis nu l-a invitat la recepţia de la Cotroceni este Ludovic Orban. Liderul formaţiunii „Forţa Dreptei” a avut cuvinte grele pentru preşedintele României.

„Este o probă de proastă creştere din partea unui preşedinte care trebuie să fie al tuturor românilor, ca de Ziua Naţională, la un eveniment organizat la Cotroceni, să aibă proasta creştere şi să sfideze spiritul zilei de 1 Decembrie ignorând liderii opoziţiei. (…) E cu chirie la Cotroceni şi are obligaţia să respecte toţi cetăţenii români”, a afirmat acesta.