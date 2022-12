Premierul Nicolae Ciucă a apreciat, într-un discurs rostit la Alba Iulia că avem în continuare nevoie de unitate, de solidaritate și de empatie. Primul-ministru a participat la ceremonia militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a României la Alba Iulia, împreună cu ministrul Apărării, Angel Tâlvăr.

”Vreau să urez un sincer La mulți ani tuturor românilor. La mulți ani, România! Este o zi foarte importantă pentru noi și, așa cum de fiecare dată am arătat respect și cinstire pentru memoria celor care s-au jertfit în momentele cele mai dificile pentru ca România să fie așa cum este astăzi, consider că și de acum înainte, în momente poate nu la fel de dificile ca atunci, avem în continuare nevoie de unitate, de solidaritate, de empatie și sunt convins că așa cum am făcut de fiecare dată, o vom face și de aici înainte, punând să demonstrăm că România este o țară cu adevărat europeană”, a transmis premierul Nicolae Ciucă.

Premierul, prezent la Alba Iulia alături de ministrul Apărării

Premierul a participat joi la ceremonia militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a României la Alba Iulia, împreună cu ministrul Apărării, Angel Tâlvăr.

Peste 850 de militari şi specialişti din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, personal din cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia şi Filialei Alba-Iulia a organizaţiei Crucea Roşie Română, cu aproximativ 60 de mijloace tehnice terestre şi aeronave militare, participă la parada de la Alba Iulia.

De altfel, premierul Nicolae Ciucă a ținut ca cu ocazia zilei de 1 Decembrie să aducă un omagiu și iei românești. Într-un mesaj distribuit pe Facebook, premierul a explicat că Ziua Națională a României este cea mai potrivită pentru recunoașterea internațională a măiestriei și tradiției românești.

Mesaj cheie legat de portul nostru național

„Înscrierea „Artei cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității de către Comitetul Interguvernamental pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial UNESCO ne aduce mare bucurie, dar și prilejul să facem mai bine cunoscut întregii lumi portul nostru național”, a scris Nicolae Ciucă.

În context, el a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la acest succes. El a menționat că patrimoniul culturii și valorilor ne definesc ca națiune.

„Patrimoniul culturii și valorilor, creativitatea și autenticitatea ne definesc ca națiune și fac România prețuită, în prezent și în viitor, într-o Europă a unității și diversității”, a punctat premierul.