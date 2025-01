Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat continuarea reformelor în cadrul instituției pe care o conduce, subliniind faptul că, în anul 2024, au fost desființate 12 posturi de conducere, ca parte a unui proces de eficientizare a cheltuielilor. Niculescu a detaliat faptul că Organigrama ANRE a fost restructurată semnificativ, reducând numărul posturilor de conducere de la 40 la 28, iar funcția de director general a fost eliminată, toate aceste măsuri având un impact pozitiv asupra bugetului instituției.

„Cabinetul preşedintelui Autorităţii avea şase posturi. Aşa l-am găsit, aşa l-am preluat. În momentul de faţă, are două posturi. Am luat măsuri de reformă şi de eficientizare a cheltuirii banilor pe care Autoritatea îi are în buget, înainte să fie un trend naţional. Am desfiinţat, ca urmare a organizării pe care am făcut-o anul trecut, 12 posturi de conducere, de la 40 am trecut la 28 de posturi de conducere. (…)

Am desfiinţat din nomenclatorul funcţiilor funcţia de director general, tocmai că impactul în buget să fie mare, pentru că una era să desfiinţezi 12 posturi de conducere de şef serviciu la un eşalon mic, pentru că salariile erau mai mici, şi alta a fost desfiinţez posturile de director general.

Noi am făcut reforme, dacă e nevoie să mai facem reforme, le vom face, dar în acelaşi timp trebuie să păstrăm calitatea actului de reglementare, în aşa fel încât consumatorii să ştie că cineva îi protejează, iar cineva este ANRE în cazul de faţă”, a declarat George Niculescu într-o întâlnire organizată de Comisia de energie din Senat.