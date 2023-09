Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a făcut o scurtă declarație pe Facebook cu privire la acest subiect. Popescu susține că „Dreptul de preempțiune al statului român asupra gazului extras din Marea Neagră nu este negociabil!”.

În plus, el oferă mai multe amănunte în calitate de autor al articolului pe care reprezentanții OMV doresc să îl schimbe.

„Reprezentanții OMV au încercat constant să determine anumite schimbări în legea offshore, inclusiv cât am fost eu ministru al Energiei . Eu NU am cedat.

Virgil Popescu a mai adăugat că și OMV trebuie să respecte legea care se aplică tuturor companiilor de profil din România. El susține că schimbarea dorită de OMV nu ar fi în folosul românilor.

Fostul ministru conchide spunând că acel articol nu ar trebui modificat. Potrivit lui, acesta se referă la un drept fundamental, esențial pentru securitatea energetică a țării.

Liderul politic Marcel Ciolacu a afirmat luni că legea off-shore, amplu subiect de discuție în mass-media în această perioadă, va rămâne neschimbată în forma sa actuală, și nu există nicio posibilitate de negociere în acest sens.

„Eu nu pot să vorbesc un subiect pe care nu îl am pe agendă. Eu nu-l am. Eu am o lege off-shore în România pe care nu o negociez. Nu am nici de gând. Nu puneți o presiune pe un subiect care nu există”, susține Ciolacu.