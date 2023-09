Premierul Marcel Ciolacu respinge ideea modificării legii off-shore. Șeful executivul le-a cerut reprezentanților mass-media să nu pună presiune pe acest subiect. El spune că acest subiect nu figurează pe agenda întâlnirii cu reprezentanții OMV.

El precizează că subiectul modificării legii off-shore nu există. Premierul a detaliat că această lege nu se negociază.

„Eu nu pot să vorbesc un subiect pe care nu îl am pe agendă. Eu nu-l am. Eu am o lege off-shore în România pe care nu o negociez. Nu am nici de gând. Nu puneți o presiune pe un subiect care nu există”, încheie Ciolacu.