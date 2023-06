Listarea Hidroelectrica este în linie dreaptă

Virgil Popescu a anunțat vineri, 16 iunie 2023, că listarea Hidroelectrica este în linie dreaptă, reamintind că este cea mai valoroasă companie românească, având active de 56 de miliarde de lei, depășind astfel chiar şi OMV Petrom.

„Este prima companie românească şi sunt convins că va fi un real succes. Nu vă pot da date, nu că nu aş şti date, dar nu vă pot da date… Ceea ce trebuie spus, pentru că nu vreau să se speculeze, este că statul român nu listează nimic din pachetul de 80% pe care îl are, ci Fondul Proprietatea îşi listează probabil întreaga participaţie pe care o are.

O listează pe bursă, dar nu va putea lista sub 15%, pentru că aşa a aprobat Adunarea Generală a Acţionarilor. Mi-e greu să cred că nu există cerere în piaţă, dar tot teoretic vă pot răspunde că, în momentul în care 19% se va regăsi pe Bursă, o parte se duce către alţi acţionari, o parte rămâne la Fondul Proprietatea pe Bursă.

Asta înseamnă că 19,9% din Hidroelectrica este pe Bursă”, a declarat, vineri, Virgil Popescu în cadrul conferinţei de presă organizate la finalul mandalului său de ministru al Energiei.

Hidroelectrica ar putea fi listată la bursa din Londra

Compania de energie electrică Hidroelectrica ar putea fi listată la Bursă după ce rivalul WE Soda, care voia să strângă 800 milioane de dolari pe bursa de valori din Londra la o evaluare de 7,5 miliarde dolari, şi-a anulat oferta publică de listare. Producătorul turc de sodă calcinată spune că decizia a fost luată din cauza „prudenţei investitorilor”.

Așadar, producătorul turc de sodă calcinată WE Soda şi-a anulat la jumătatea săptămânii oferta publică de listare. În urma deciziei, publicația Financial Times a notat că mișcarea reprezintă o lovitură pentru bursa de valori din Londra din cauza absenţelor de nume noi mari în ultimii ani şi a migraţiei unor companii pe Wall Street.

Directorul general al WE Soda, Alasdair Warren, a explicat că decizia a fost luată din cauza „precauţiei extreme a investitorilor, în special din Londra, în ceea ce priveşte piaţa IPO-urilor”.

„Investitorii, în special în Marea Britanie, rămân extrem de precauţi în ceea ce priveşte piaţa IPO, iar această precauţie extremă a investitorilor din Londra a însemnat că nu am reuşit să ajungem la o evaluare care, în opinia noastră, re­flectă caracteristicile noastre finan­ciare şi operaţionale unice”, a spus Alasdair Warren, potrivit Thomson Reuters.

Totodată, WE Soda a constatat că piaţa căuta să plătească cu aproximativ 30% mai puţin decât spera compania să atragă, potrivit informațiilor publicate de Financial Times. În acest context, Hidroelectrica are acum cale liberă pentru cel mai mare IPO din Europa în 2023. Debutul de tranzacționare al companiei de energie electrică este aşteptat pentru luna iulie, iar o ofertă ar putea fi lansată cel mai probabil săptămâna viitoare.

Conform sursei menționate anterior, în cercurile restrânse de investitori, atât locali cât şi interna­ţionali, se spunea că Hidroelectrica se luptă cu WE Soda pentru a fi campionul bursier din 2023.