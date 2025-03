Condiții și pași esențiali pentru listarea pe piața de capital

​La Bursa de Valori București companii listate (BVB), numărul companiilor listate a variat de-a lungul anilor. În prezent, în 2025, există 83 de societăți listate, atât companii private, cât și de stat, care își desfășoară activitatea într-un cadru reglementat și transparent. În acest context, listarea pe bursă poate reprezenta o oportunitate strategică pentru orice companie care dorește să se dezvolte și să atragă capital.

Procesul de listare presupune respectarea unor reguli stricte, dar oferă, în schimb, acces la o piață largă de investitori și la o mai mare vizibilitate. Un avocat bursă și un avocat business asigură consultanță juridică de specialitate pentru înființarea unei firme, transformarea din SRL în societate pe acțiuni și deschidere firme, facilitând astfel accesul companiilor la piața de capital (companii listate la bvb) și contribuind la îndeplinirea de condiții listare la bursă și succesul pe termen lung.

Condiții listare la bursă și pași esențiali pentru listarea pe piața de capital

Pentru a face parte din Bursa de Valori București companii listate, o companie trebuie să fie societate pe acțiuni (SA), să aibă capitaluri proprii sau o capitalizare de minimum 1 milion de euro, să aibă cel puțin 25% din acțiuni disponibile pentru tranzacționare și să fie activă pe piață de cel puțin 3 ani.

Există două modalități de a emite acțiuni la bursă: vânzarea de noi acțiuni pentru atragerea de finanțare sau vânzarea unui pachet existent de acțiuni de către acționari. În ambele cazuri, decizia trebuie aprobată de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor.

Pentru listare, sunt trei metode: Oferta Publică Inițială (IPO), care presupune emiterea de acțiuni noi și necesită un Prospect aprobat de ASF, plasamentul privat, care este adresat unui număr limitat de investitori și nu necesită un Prospect aprobat și listarea tehnică, care nu implică o ofertă de acțiuni și presupune doar admiterea la tranzacționare, având nevoie tot de un Prospect.

Procesul de listare presupune o analiză detaliată a structurii legale și fiscale a companiei. În acest sens, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, cu sprijinul unui avocat bursă, avocat corporate și avocat business din cadrul Departamentului de Drept Corporativ, Comercial, Fuziuni & Achiziții poate oferi servicii juridice complete pentru a ghida reprezentanții companiei pe parcursul procesului de listare și a asigura conformitatea cu legislația în vigoare.

Transformarea din SRL în societate pe acțiuni

În măsura în care în procesul de deschidere firme, înființarea unei firme și înființare societate comercială acestea au fost constituite sub forma de SRL, un pas important pentru listarea pe Bursa de Valori București este transformarea dintr-o societate cu răspundere limitată (SRL) într-o societate pe acțiuni (SA). Procesul de transformare presupune mai multe etape. În primul rând, compania trebuie să modifice actul constitutiv pentru a reflecta noile cerințe legale specifice unei societăți pe acțiuni, inclusiv schimbarea structurii capitalului social și a modalității de organizare a companiei. De exemplu, conform prevederilor din legea societăților, SRL-ul are un capital social împărțit în părți sociale, iar în cazul unei SA, acesta este împărțit în acțiuni, care pot fi tranzacționate pe piața de capital.

O altă etapă importantă este alegerea unui sistem de administrare corespunzător. În cazul unui SRL, administrarea este de obicei asigurată de unul sau mai mulți asociați sau administratori, în timp ce în cadrul unei SA, aceasta trebuie să fie realizată de un Consiliu de Administrație, în conformitate cu reglementările legale din legea societăților.

De asemenea, transformarea implică ajustarea structurii de capital, având în vedere că o societate pe acțiuni poate emite acțiuni care sunt distribuite către acționari și pot fi tranzacționate pe bursă. În plus, compania va trebui să stabilească un sistem adecvat de guvernanță corporativă și să se asigure că respectă toate reglementările impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Bursa de Valori București companii listate. Aceste etape sunt esențiale pentru a face trecerea de la SRL la SA și pentru a pregăti compania pentru listarea la bursă, oferindu-i acces la capitalul de pe piața de capital și posibilitatea de a atrage investitori.

Investiții în România și oportunități pentru înființarea unei firme noi

România oferă un mediu favorabil pentru înființarea unei firme noi și pentru investiții în România. În acest context, companiile care doresc să se listeze pe Bursa de Valori București pot beneficia de numeroase oportunități de a atrage capital și de a se extinde pe piața locală și internațională. Procesul de înființarea unei firme în România, deschidere firme și înființare societate comercială este simplificat de reglementările favorabile mediului de afaceri și de sprijinul instituțiilor financiare și guvernamentale. De asemenea, pentru companiile care doresc să își diversifice portofoliul de investiții și să participe la tranzacții pe piața de capital, investițiile în România pot reprezenta o oportunitate profitabilă. Companii listate la bvb sunt atractive pentru investitori datorită transparenței financiare și a reglementărilor stricte care garantează protecția acestora.

„Transformarea unei societăți din SRL în SA este un pas esențial pentru accesul la piața de capital și atragerea de finanțare. Acest proces presupune modificarea actului constitutiv, ajustarea structurii de capital și adoptarea unui sistem de administrare conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, este esențial ca societatea să respecte cerințele impuse de ASF și BVB pentru a asigura transparența și protecția investitorilor”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel.

În concluzie, listarea la Bursa de Valori București reprezintă o oportunitate strategică pentru companiile care doresc să atragă capital, să își crească vizibilitatea și să beneficieze de un cadru reglementat și transparent. Procesul implică respectarea unor cerințe stricte pentru companii listate la bursă, însă companiile care aleg să se listeze la bursă pot beneficia de multiple avantaje financiare și strategice. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații sprijină companiile în toate etapele acestui proces, oferind consultanță juridică specializată în drept corporativ, comercial și tranzacții pe piața de capital pentru companii listate la bursă.

