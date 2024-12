Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a comentat public intenția grupului maghiar MVM de a achiziționa pachetul majoritar de acțiuni al E.ON Energie România. Acesta a atras atenția asupra unor posibile implicații ale tranzacției și a propus măsuri concrete pentru sprijinirea consumatorilor români.

Grupul MVM a ajuns la un acord cu E.ON pentru achiziția a 68% din acțiunile E.ON Energie România și 98% din E.ON Asist Complet, conform unui comunicat oficial. Tranzacția urmează să fie finalizată în 2025, după aprobările necesare din partea autorităților.

Popescu consideră că prețul achiziției ar putea fi supraevaluat, sugerând că grupul maghiar și-a dorit cu orice preț să preia aceste companii. El a subliniat că decizia finală va depinde de analiza Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), responsabilă pentru aprobarea investițiilor din România.

„Observ discuţii aprinse în spaţiul public cu privire la posibila achiziţie de către compania statului ungar MVM a E-ON Energie România şi aş vrea să fac o serie de precizări importante:

1. Nu am date oficiale cu privire la preţul acestei achiziţii, dar potrivit unor surse din piata am aflat că ar fi vorba de 2 companii ale grupului E-ON, E – ON Energie (companie furnizoare de energie electrică şi gaze naturale) şi E-ON Asist Complet (companie de servicii de intervenţie şi montaj instalaţii de gaze naturale şi instalaţii electrice;

2. Dacă preţul achiziţiei a fost supraevaluat, aşa cum reiese din informaţiile apărute în piaţă, înseamnă că MVM a dorit neapărat să achiziţioneze această companie şi sunt convins că achiziţia va fi analizată de membrii Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe – CEISD, de la nivelul Guvernului, care până la urmă este cel care dă undă verde oricărei achiziţii din România”, scrie Virgil Popescu, pe Facebook.