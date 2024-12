Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că Ministerul Energiei va furniza „toate datele” relevante despre compania maghiară MVM, care intenționează să preia pachetul majoritar al E.ON Furnizare.

Acesta a asigurat că decizia finală privind această tranzacție va fi luată de Comisia de examinare a investițiilor străine directe, coordonată de Consiliul Concurenței, care poate aproba sau respinge tranzacția.

„Eu consider că statul român are instituții, are o comisie de examinare a investițiilor străine directe. În această comisie sunt membri din partea instituțiilor din zona de securitate națională, apărare și ordine publică, este membru Ministerul Energiei printr-un secretar de stat. Vom aduce toate aceste argumente în fața Comisiei. Comisia poate să aprobe tranzacția sau poate să nu o aprobe. Până la aprobarea tranzacției de statul român, tranzacția nu este finalizată”, a declarat Sebastian Burduja, pentru Digi24.