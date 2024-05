Compania a anunțat aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi publicarea prospectului pentru oferta publică iniţială (IPO) de acţiuni ordinare pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa AeRO. Perioada de ofertă este de zece zile lucrătoare și se va desfăsura între 28 mai 2024 și 10 iunie 2024.

”Interesul pentru oferta publică inițială a JT Grup Oil a fost semnificativ, lucru ce a reflectat încrederea investitorilor în perspectivele de creștere ale companiei. Listarea pe Bursa de Valori București oferă o platformă suplimentară de transparență și lichiditate, consolidând relația cu investitorii. Ne angajăm să continuăm creșterea sustenabilă și să inovăm în domeniul energetic, oferind randamente solide pentru investitorii noștri. În ultimii zece ani, business-ul nostru a crescut sustenabil, compania înregistrând o evoluție constantă de la un an la altul. Din 2020 și până anul trecut am dublat cifra de afaceri de la 126 milioane de lei, la aproape 300 milioane de lei, înregistrând un profit net de 5,7 milioane de lei în 2023.”, punctează Steluța Lebidov, CFO, JT Gup Oil

La rândul său, Bogdan Aldea, Președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A a declarat: ”Listarea pe Bursa de Valori București marchează o nouă etapă în evoluția JT Grup Oil. Ne propunem să devenim un lider recunoscut în sectorul energetic și să contribuim la dezvoltarea sustenabilă a economiei. În plus, suntem tot mai aproape să consolidăm poziția României ca hub regional pentru produse petroliere lichide, odată cu finalizarea JT Terminal. Invităm investitorii să ne fie alături în această nouă etapă de dezvoltare și îi asigurăm că JT Grup Oil este un business solid. Vorbim de o companie care a luat în calcul multiple opțiuni de creștere prin realizarea de investiții în noi linii de business, în paralel cu o consolidare a celor existente, iar listarea la bursă este fundația acestei strategii care ne va furniza resursele financiare esențiale pentru realizarea obiectivelor stabilite.”

Compania pune la dispoziția publicului spre subscriere un număr de 10 milioane de acțiuni noi emise și vinde 28,5% din capitalul social. În primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, investitorii pot achiziționa acțiuni la prețul de 5,46 lei/acțiune, beneficiind astfel de o reducere de 16% din Prețul de Ofertă calculat la 6,50 lei/acțiune. Alocarea acțiunilor se va face în ordinea subscrierilor, iar în cazul unei suprasubscrieri, metoda de alocare va fi „pro-rata”.

Începând cu data de 28 mai 2024, prima zi de ofertă publică, investitorii pot tranzacționa acțiunile pe piața bursieră sub simbolul „JTG”. Numărul minim pentru tranzacționare este de 300 de acțiuni.